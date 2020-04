Mjeku infeksionist Arjan Harxhi, ka dhënë disa shpjegime për COVID-19, krahasuar me HIV/AIDS-in.

Ai tha se janë të dy viruse me ARN por ndryshojnë pasi HIV është një virus që futet në ADN humane dhe rri aty dhe komandon, bën çfarë të dojë me qelizën njerëzore, ndërsa SARS-COV 2 është më rebel dhe shfaq disa sëmundje akute.

“Pamjet janë skema, figura skematike, didaktike më shumë për të treguar si është struktura e viruseve. Viruset nuk janë të gjalla dhe nuk vdesin, duan qenie të gjalla. Në vetvete është pjesë e një materiali gjenetik që ka aftësinë të shumohet kur futet në trup. Ka një strukturë të thjeshtë të enzimave. Të dyja kanë një kapsulë, një mbështjellë. COVID-19 është sëmundja, HIV është virusi. Në rasti ne SARS-COV2 është prania e këtyre zgjatimeve që ngjajnë si kurorë. Këto zgjatime i shohim pak më të rralla në rastin e HIV-it që janë po proteina që virusi i përdor për t’u fiksuar. Virusi është si një çelës që kërkon një bravë për t’u fiksuar dhe për t’ u futur brenda derës. Të dyja kanë këto proteinat që në vetvete shërbejnë për t’u fiksuar. Luc Montagnier nuk është nisur nga kjo. Janë të dy viruse me ARN por kanë shumë gjëra të ndryshme.

HIV është një botë më vete në lidhje me mekanizmin. Një virus që futet në ADN humane dhe rri aty dhe bën çfarë të dojë me qelizën njerëzore. E njëjta gjë ndodh dhe me SARS-COV 2 por ai është më rebel dhe shfaq disa sëmundje akute dhe në përfundon në disa raste mirë dhe në disa raste jo mirë me fatalitete. Ai përzien dy parime. Ai e jep si argument që virusi vetë me shumëzimin e tij do ta flakë, do bëjë shkëputje, zhdukje e atyre nukleotideve që ka futur dora e njeriut dhe do e sjellë në gjendje fillestare. Parimi bazë është që nëna natyrë shëron që organizimi ynë i ka të fituara mekanizmin bazë. Por kjo nuk do të thotë që ta lëmë infeksionin të veprojë sipas ligjit të nënës natyrë sepse ne nuk duam që 3-5% e njerëzve të vdesin”, shpjegoi Harxhi.