Numri i rasteve aktive me COVID-19 në vend ka shkuar në mbi 230,

duke shënuar rritje në krahasim me disa ditë më parë. Shifrat mund

të mos jenë të larta në krahasim me disa muaj më parë, por rritja e

tyre shkakton shqetësim në popullatë.

Eksperti i shëndetit publik Ilir Alimehmeti shpjegon se numrat

aktualisht janë të vegjël për të pasur një analizë mbi rritjen. Eksperti

thotë se ka vetëm 3-4 ditë që janë rritur dhe nuk e kemi një trajektore

e cila duhet të jetë minimalisht për një periudhë shtatë ditore që të

analizohet. Alimehmeti thotë se edhe për sa i përket testeve 1 për

qind e tyre janë pozitive, kështu shifra është shumë e vogël për të

përcaktuar që tani se si do jetë saktësish trendi.

Në të njëjtin mendim është edhe eksperti i epidemiologjisë në ISHP

Alban Ylli. Ai thotë se ende jemi në fillim të rritjes së shifrave dhe risku

ende është i ulët.

“Ashtu si gjetkë duhet të ketë ndikuar rritja e kontakteve të ngushta

gjatë festave sportive të fillim muajit. Turistet, dasmat etj. Ka ende

shume persona te pa vaksinuar dhe pa imunitet,” thotë eksperti.

Ekspertët përcaktojnë se grumbullimet e dukshme mund të jenë një

faktor për rritjen e lehtë të shifrave pasi masat pothuajse nuk janë,

por edhe varianti Delta, për të cilën Instituti i Shëndetit Publik në

vendin tonë ka tre javë që pret përgjigje nga laboratori i referencës në

Berlin.

Ekspertët shtojnë se në edhe turizmi, ndikon fakti që ka lëvizje më të

shumtë të njerëzve. Sipas Alimehmetit duhet të kemi parasysh që

Shqipëria ka pasur incidencën më të ulët në Europë përpara fillimit të

sezonit turistik dhe si rrjellojë me njerëz që vijnë nga jashtë rriskun

më të madh e kemi ne. Ai shtoi se për momentin Shqipëria ka një

incidencë 7-8 për 100.000 banorë.

Pavarësisht shifrave të vogla ekspertët mendojnë se trendi do jetë në

rritje, pikërisht duhet që popullata të jetë e vaksinuar. Sipas tyre

mendohet të ketë një rritje të rasteve sipas trendit por rritjen më të

madhe mund ta kemi në vjeshtë dhe atëherë do shohim më qartë

situatën.

“Të jemi sa më të përgatitur për vjeshtën,” shton Ylli.

Ndërkaq Alimehmtei shpjegon se njerëzit duhet të jenë më të

ndërgjegjshëm. Ai thotë se secili e di situatën e tij nëse e ka kaluar

Covid-19.

“Dy aspekte janë thelbësore. Nëse e ke kaluar Covid-19 pra të

konfirmuar me tampon, test serologjik dhe me diagnozën e mjekut.

Edhe nëse jo, a je vaksinuar. Nëse përgjigja është për të dyja është

“jo” atëherë duhet të vaksinohen. Nëse përgjigja për të paktën një nga

këto të dyja është “po” atëherë rrisku është më i qetë,” shpjegon

eksperti.

Zëvendësministrja e Shëndetësisë, Eugena Tomini në një deklaratë

për media kanë thënë se nëse varianti Delta prek vendin tonë atëherë

do të ketë rishikohen masat kundër Covid.

“Nëse konfirmohet varianti Delta, do të ketë një qasje ndryshe. Në

kuptimin që do të përforcohen akoma më shumë masat e distancimit

fizik, elementët e higjienës personale, vendosjes së maskës në

ambiente të brendshme. Ekspertët theksojnë se është shumë e

rëndësishme që individët të vaksinohen sa më parë për të paraprirë

rritjen e raste në vjeshtë.

Përveç vaksinimit Ylli thotë se është e rëndësishme të ketë shmangie

të grumbullimeve, sidomos në mjedise të mbyllura, higjiena e duarve

dhe maskat në mjedise të mbyllura.(SI)