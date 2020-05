Disa të dhëna të dala së fundmi në media, tregojnë se në Kinë mund të jetë regjistruar disa qindra mijëra infeksione koronavirusi më shumë sesa shifra e publikuar zyrtare.

Vendi ka raportuar 82,933 reste me Covid-19, por sipas teorive të mbështetura nga një universitet kinez, vendi mund të ketë pasur rreth 640,000 raste infeksioni.

Të dhënat e raportuara nga rrjeti “100 Reporters”, mbulojnë se të paktën 230 qytete regjistruan 640,000 rritje të shifrës së koronavirusit nga shkurti deri në prill.

Të dhënat e dala nga universiteti kombëtar i mbrojtjes në qytetin Changsha, sugjerojnë se në Kinë mund të ketë pasur në fakt 640,000 raste infektimi, nëse çdo rritje e numrit ka të bëjë me një infeksion të ri.

Muajin e kaluar SHBA tha se Kina po fshehte numrin e vërtetë të qytetarëve të vrarë nga virusi, ashtu si dhe të infektuarit.

Kur presidenti Donald Trump u pyet për numrin e vdekjevve në SHBA, ai komentoi: “A mendoni se merrni shifra të ndershme nga ndonjë vend? A i besoni vërtet shifrat e marra nga vendi i madh i quajtur Kinë? Askush nuk i beson ato. Ne i raportojmë mirë, po raportojmë çdo vdekje, por jo vendet e tjera”.

Dje Trump tha se nuk i interesonte të fliste me presidentin kinez Xi Jinping dhe kërcënoi se do të ndërpriste lidhjet me Kinën.

