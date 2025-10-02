Në Dhomat e Specializuara në Hagë ka vijuar sot dëshmia e Jock Covey, ish-zëvendësi i përfaqësuesit të OKB-së në Kosovë, Bernard Kouchner. Ai po dëshmon në procesin gjyqësor kundër ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.
Gjatë dëshmisë së tij, Covey deklaroi se Thaçi nuk ka pasur rol të madh në negociatat ndërmjet KFOR-it dhe drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
Sipas tij, Thaçi ishte në një fazë ku përpiqej të gjente vendin e vet në skenën politike dhe ushtarake pas luftës.
“Nuk më habit që ai ndiente nevojën të shprehte përkrahjen për udhëheqjen e UÇK-së. Nëse kjo do të kishte sukses apo jo, mbetej për t’u parë në atë kohë”, është shprehur Covey, duke shtuar se nuk mund të bënte më shumë sesa të hamendësonte për qëllimet apo ndikimin e Thaçit në atë periudhë.
Sipas raportimit të Klan Kosova, dëshmitari amerikan e përshkroi Thaçin si një të ri pa përvojë në çështje diplomatike, por me ambicie të qarta për të ndërtuar një të ardhme për veten dhe për Kosovën.
“Ai ishte një djalë i ri që përpiqej të ishte i suksesshëm. Ishte në një situatë të re për të, pa përvojë, dhe përpiqej të pozicionohej. Më vonë kam dëgjuar për raporte që ai mbante municione në male, por nuk kam parë asnjëherë ndonjë provë që kjo ndodhte rregullisht”, deklaroi Covey.
Ai shtoi se kjo nuk e ka ndikuar gjykimin e tij ndaj Thaçit dhe as nuk ka ndërruar qëndrimin e tij ndaj marrëdhënieve me UÇK-në.
Procesi ndaj Thaçit dhe bashkëluftëtarëve të tij në Hagë vazhdon, me dëshmi të tjera që pritet të hedhin dritë mbi rrethanat pas çlirimit të Kosovës dhe rolin e drejtuesve të UÇK-së në ato zhvillime.
