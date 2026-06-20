Presidenti amerikan Donald Trump ka sulmuar përsëri kryeministren italiane Giorgia Meloni. Meloni është përgjigjur ashpër, duke i quajtur postimet e presidentit amerikan “një spektakël të pakëndshëm” dhe duke shmangur akuzat se ajo po përpiqej të “miqësohej” me udhëheqësin amerikan për t’u “ngritur në sondazhe”.
“President Trump,” shkroi kryeministrja në një postim në gjuhën angleze, “këto sulme të vazhdueshme dhe të pamotivuara janë të pakuptimta. Sa i përket popullaritetit tim, të qenit mikja juaj sigurisht që nuk ka ndihmuar dhe nuk ka të bëjë fare me marrëdhënien time me ju. Popullariteti im varet nga aftësia ime për të mbrojtur interesat kombëtare të Italisë – dhe kjo është ajo që kam bërë gjithmonë, përfshirë përdorimin e bazave ushtarake amerikane në Itali, e cila rregullohet nga marrëveshje që ne gjithmonë i kemi respektuar dhe nuk mund të shkelen – jo për sa kohë që ju jeni kryeministër. Italia mbetet një komb sovran. Sidoqoftë, popullariteti im nuk është puna juaj. Dhe ju sugjeroj të përqendroheni në tuajat.”
“Nuk do të kthehem në këtë temë, sepse ende besoj në unitetin e Perëndimit dhe nuk mendoj se ky është një spektakël i denjë për detyrën tonë,” shtoi Meloni.
Kryeministrja reagoi ndaj një postimi që Trump shkroi në platformën e tij të mediave sociale, Truth.
“Kryeministrja italiane Gigiorgia Meloni”, shkroi udhëheqësi amerikan (me një gabim shtypi në emrin “Giorgia”), më ka kërkuar, vazhdimisht, të bëj një foto me mua gjatë samitit të G7 në Francë. Popullariteti i saj po shkon keq në Itali, ndoshta sepse ajo i refuzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një vend që vërtet e do dhe e mbron Italinë, kur bëhej fjalë për parandalimin e Iranit nga pajisja ose zhvillimi i një arme bërthamore (por edhe NATO-ja, për këtë çështje!). Ajo as nuk na lejoi të përdornim pistat e aviacionit të Italisë, një shqetësim i madh logjistik, dhe kjo pavarësisht faktit se Shtetet e Bashkuara kontribuojnë me qindra miliarda dollarë në vit për të mbrojtur Italinë dhe aleatë të tjerë të ‘ashtuquajtur’ të NATO-s. Tani, pasi Shtetet e Bashkuara e mposhtën ushtarakisht Iranin, ajo dëshiron të jetë përsëri mike për të ‘rritur numrat e saj’. Jo faleminderit!!!”, shkroi Trump.
Pak më vonë, kryeministrja italiane dha një përgjigje shumë të ashpër.
Në postimin e tij, Trump iu referua ndalimit të përdorimit të bazës Sigonella nga qeveria italiane: në fund të marsit, gjatë kulmit të luftës midis SHBA-së dhe Izraelit nga njëra anë dhe Iranit nga ana tjetër, dy avionë luftarakë të armatosur amerikanë, duke u ngritur nga Skocia, kishin komunikuar qëllimin e tyre për të zbarkuar në bazën Sigonella në Siçili. Megjithatë, marrëveshjet – kryesisht të klasifikuara – mbi përdorimin e bazave ushtarake amerikane në tokën italiane, ose të aseteve ajrore dhe detare amerikane, nuk e parashikonin këtë mundësi, dhe leja nuk u dha . Një vendim që Meloni tani e mbështet plotësisht.
Të premten, në një intervistë me La7, Trump tha se Meloni e kishte “lutur” të bënte një foto me të gjatë samitit të G7 që sapo kishte përfunduar në Evian të Francës.
Meloni iu përgjigj shkurt, nëpërmjet një video, se rindërtimi ishte krejtësisht i lirë nga baza faktike. Kryeministrja – siç shkruan Marco Galluzzo në rrëfimin e tij prapa skenave – nuk e kishte pritur as tonin dhe as përmbajtjen e fjalëve të Trump. Në orën 2 të mëngjesit, ajo u informua paraprakisht për intervistën dhe u takua me stafin e saj.
A pati ndonjë përpjekje për sqarim midis të dyve? Është e paqartë. Por nëse pati, ishte e pasuksesshme. Dhe kështu kryeministrja regjistroi videon, në të cilën thotë këtë: “Disa gjëra meritojnë një përgjigje të menjëhershme. Këto janë deklarata të sajuara. Jam e habitur; nuk e di pse ai sillet në këtë mënyrë me aleatët e tij; nuk është hera e parë që ndodh. Është për të ardhur keq që Trump nuk ka të njëjtën vendosmëri me armiqtë e Perëndimit.” Në këtë pikë, Meloni uli zërin, për të theksuar përfundimin e saj dramatik: “Por duhet të mbani mend një gjë: unë dhe Italia nuk lutemi kurrë.”
Fjalët u paraprinë nga një deklaratë e ashpër nga krahu i djathtë i Kryeministres, Giovanbattista Fazzolari, i cili foli për “delirium” dhe ia atribuoi ato “deklarata të papërshtatshme” “qëllimit ose paaftësisë”.
Presidenti Sergio Mattarella i telefonoi dje Melonit për të shprehur solidaritetin e tij personal. Monica Guerzoni shkroi: “Sulmi serioz dhe i pashembullt është një fyerje për vendin tonë dhe rrezikon të shkaktojë një krizë diplomatike delikate dhe serioze, duke e shndërruar një miqësi në vyshkje në një përplasje të hapur dhe duke dobësuar marrëdhëniet midis dy kombeve historikisht aleate… Dhe presidenti i Republikës, i cili e ka kritikuar vazhdimisht Trumpin për tarifat dhe luftërat, nuk hezitoi ta vuloste atë në mënyrë metaforike me Kuirinalen, në mbrojtje të kryeministrit dhe interesit kombëtar.”/Corriere della Sera
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