Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka kritikuar njoftimin e BE-së lidhur me kontrollet e eksportit të vaksinave të prodhuara brenda bllokut, duke thënë se masa të tilla rrezikojnë zgjatjen e pandemisë. BE prezantoi masën që pasoi mosmarrëveshjen me prodhuesit e vaksinave mbi mungesat.

Nënkryetarja e OBSH-së Mariangela Simao tha se ishte një “trend shumë shqetësues”.

Më herët shefi i OBSH-së Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se “nacionalizmi i vaksinave” mund të çojë në një “shërim të zgjatur”.

Duke folur në Davos, në një version virtual i samitit global – ai tha se grumbullimi i vaksinave do të “mbajë larg fundin e pandemisë dhe … rigjenerimin e ngadaltë të ekonomisë globale”, përveç se është një “dështim moral katastrofik” që mund të zgjerojë më tej pabarazinë globale .

Çfarë po bën BE-ja?

Bashkimi Evropian po fut kontrollet e eksportit në vaksinat e koronavirusit të bëra në bllok, mes një mosmarrëveshje rreth mungesave.

I ashtuquajturi mekanizëm i transparencës u jep vendeve të BE kompetenca për të mohuar autorizimin për eksportet e vaksinave nëse kompania që i bën ato nuk ka respektuar kontratat ekzistuese me BE.