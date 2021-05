Një shqiptar i cili u fut ilegalisht në Britaninë e Madhe, u dënua me 3 vjet heqje lirie nga një gjykatë atje, pasi u kap me kokainë me vlerë 63 mijë paund dhe me gati 37 mijë paund kesh.

L.Hoxha u ndalua dhe u kontrollua pranë shtëpisë ku banonte në Harland Street, Ipswich, mesditën e 17 Marsit. Me vete kishte 4 çorape të mbushura me qeska të vogla me kokainë, 70 copë. Secila peshonte gjysmë gramë.

Ndërsa nga kontrolli në dhomën e tij në një ndërtesë në të njëjtën rrugë, shqiptarit iu gjetën dy blloqe me kokainë me vlerë deri në 30 mijë paund. Po ashtu oficerët e policisë gjetën zarfe, me data të ndryshme, ku ishin ndarë paratë në shuma të ndryshme.

Gjatë seancës së zhvilluar në gjykatën e Ipswich, prokurori i çështjes tha: Nëse nuk po vepronte i vetëm dhe ne e dimë që nuk vepronte i vetëm, ai ishte minimalisht një anëtar i besuar i organizatës.

Në total, prokurori tha se policia kishte sekuestruar 628.77 gramë kokainë me vlerë deri në 25 mijë paund dhe vlerë potenciale në rrugë deri në 62,900 paund.

28-vjeçari Hoxha pranoi se kishte për detyrë shpërndarjen e drogës së klasit A, gjatë seancës dëgjimorë të zhvilluar më 14 Prill.

Avokati i tij mbrojtës tha se ai kishte qenë në universitet përpara se të trafikohej drejt Mbretërisë së Bashkuar dhe se po përpiqej të bënte para për t’i dërguar të ëmës në Shqipëri. Ai kishte punuar në një lavazh në Londër, derisa shpërtheu pandemia Covid-19.

Mbrojtja tha se ai kishte hezituar dhe ishte ndjerë disi i turpëruar për të pranuar punën si shpërndarës droge, që e kishte nisur rreth 4 javë përpara se të arrestohej.

Avokati tha se Hoxha ishte vënë menjëherë nën presionin e detyrimit kulturor, duke u kujdesur me pahir për paratë dhe drogën për shkak se i druhej kanunit, të adoptuar nga mafia.

“Nëse nuk do të ishte korrekt në dorëzimin e parave siç i kërkohej do të kishte pasoja për nënën e tij në Shqipëri”, tha avokati, që shtoi se Hoxha çdo para që kishte fituar nga shitja e drogës i kishte përdorur për të paguar qiranë ose për t’ia çuar të ëmës në Shqipëri.

Ndërsa gjykatësi i çështjes tha se Hoxha mund të jetë manipuluar nga të tjerët, por ishte aq inteligjent sa e dinte fort mirë se me çfarë po përzihej.

/b.h