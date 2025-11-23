E para gjë që ra në sy kur Diella (jo ministrja), hyri në studion e “Ka Një Mesazh Për Ty”, ishte energjia dashamirëse që kanë vetëm gjyshet. Dhe siç gjyshet e kanë zakon, nuk vijnë kurrë duarbosh. Edhe ajo mbante në duar një çantë me dhurata për moderatorin e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrean.
Diella: Këto janë të tuat.
Ardit Gjebrea: Çfarë janë ato?
Diella: Për qejf.
Ardit Gjebrea: Unë i hap këto tani.
Diella: Po, por më ka mbetur merak se qe koha shumë e shkurtër e s’munda t’ia bëja Jonit se Jonin e mbaj mend mend edhe kur ke hipur në traget që ke kënduar këngën “Jon”.
Ardit Gjebrea: Tani këto…janë për mua?
Diella: Po.
Ardit Gjebrea: Janë çorape leshi.
Diella: Sigurisht.
Ardit Gjebrea: T’i kemi për dimër.
Diella: T’i veshësh me atlete.
Ardit Gjebrea: Me atlete, patjetër! Këto janë për…
Diella: Për nusen, për vajzën.
Ardit Gjebrea: Faleminderit! Po këto llokumet, për fejesë?
Diella: Për qejf.
Në shenjë falënderimi për këtë kujtim, edhe Ardit Gjebrea i dhuroi Diellës byzylykun e tij.
