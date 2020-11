Jemi duke punuar për të shmangur mbylljen në të gjithë territorit kombëtar. Ka kritika të shumta, pasi kurba po rritet. Por, unë pres që në ditët në vijim rezultati i masave tona të japë efektet e dëshiruara, deklaroi kryeministri italian, Giuseppe Conte.

”Në çdo rast, e përsëris: bllokimi mund të mos jetë zgjedhja jonë e parë, do të kishte kosto shumë të larta, do të thotë t’i thuash vendit se ‘ne nuk kemi një strategji’. Dhe në vend të kësaj e kemi një strategji dhe ne presim që së shpejti të japë rezultate”, shtoi Conte.

Kryeministri nis një apel për qytetarët për të bashkëpunuar.

“Pamja epidemiologjike është shumë shqetësuese, jo vetëm në Itali, por në të gjithë Europën. Ne vazhdimisht monitorojmë trendin e infeksionit, reaktivitetin dhe aftësinë e sistemit tonë shëndetësor, dhe mbi të gjitha kemi besim për të parë efektet e masave kufizuese së shpejti të miratuar”, shpjegon Conte.

“Ne dyfishuam shtretërit e kujdesit intensiv, shtuam më shumë se 36 000 mjekë dhe infermierët, dhjetëfishuam bërjen e tamponave, por duhet të bëjmë më shumë’’, shtoi ai.

”Ne do ta sjellim së shpejti një plan në Parlament, kështu që qartësojnë publikisht kriteret dhe përparësitë me të cilat ne do të vazhdojmë me shpërndarjen e vaksinave”, shpjegon kryeministri duke përsëritur disponueshmërinë e një tryeze diskutimi me kundërshtarët politikë.