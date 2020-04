Kryeministri i Italisë, Giuseppe Conte njofton se para se të përfundojë kjo javë do të komunikojë dhe njoftojë me detaje për fazën e dytë të menaxhimit të emergjencës prej koronavirusit.

Ai thotë se plani do të bëhet në mënyrë të arsyeshme, për tu rihapur duke nisur nga 4 maji.

“Nëse do të hapim gjithçka në Itali në këto momente, do të ishte papërgjegjshmëri. Do të rriste kurbën e të infektuarve në mënyrë të pakontrolluar dhe do të çonte dëm çdo sforco të bërë deri më tani”, deklaroi Conte ditën e sotme.

Ai tha se nuk mund t’ia lejojnë vetes që të veprojnë me improvizime dhe se nuk duhet ndërprerë linja e kujdesit maksimal dhe as mund të kënaqen kërkesat e disa kategorive prodhuese apo kompanive specifike nëpër rajone.

“Do të hartohet një plan kombëtar i cili do të kontrollojë gjithë territorin. Duhet të rihapemi bazuar në një program i cili do të marrë në konsideratë me detaje të gjitha të dhënat. Një program serioz shkencor. Duhet të ndalojmë së qeni të ashpër me vendin tonë. E gjithë bota është në vështirësi. Mund të jemi krenarë se si po e përballojmë këtë provë tejet të vështirë”, deklaroi kreu i qeverisë italiane.

Në total në Itali, numri i viktimave nga Covid-19 ka shkuar në 24.114, ndërsa i të infektuarve në 181.228.

