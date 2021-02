Drejtoresha e Spitalit Infektiv, Najada Como, iu ka kërkuar qytetarëve që të respektojnë masat anti-covid. Në bashkëbisedimin që Komiteti Teknik i Ekspertëve zhvilloi sot me gazetarët, Çomo tha se ka një rritje të numrave të të shtruarve në spitale, e sidomos të moshave të reja.

“Një informacion të shkurtër, kemi një shtim të rasteve të shtruar në spitale. Është shtuar numri i rasteve të reja, por kemi forma të rënda të moshave të reja të shtruar në spitalet. Fluksi është i përballueshëm por i shtuar nga ana numerike. Marrja e këtyre masave është e detyruar. Në terapi intesive është shtuar numri i pacientëve të shtruar, por ne garantojmë punën tonë, por stërmundimit të bluzave të bardha, popullata shqiptare mund ti përgjigjet vetëm me mbajtjen e maskave, distancimin dhe mbajtjen e rregullave. Ne aty do të jemi dhe do ti shërbejmë edhe pacientit të fundit. P opullata duhet të na mirëkuptojë për situatën ku ne ndodhemi.”-tha ajo.

Ndërsa drejtoresha e ISHP, Albana Fico ka mbajtur fjalën e saj në Komitetin Teknik për masat e reja kufizuese.

Fico thotë se incidenca dhe përhapja e COVID-19 në javën e fundit është e madhe.

Ndërkaq ajo thotë se me rritjen e rasteve, shtohen dhe shtrimet në spital. Theksin Fico e ka vendosur tek moshat e reja për të cilat ka konstatuar se virusi po përhapet më shpejt prej tyre, ndërsa mosha në spitale është ulur.

Sipas saj 77% e kapaciteteve në spitalet COVID janë të zëna.

”Incidenca ësthë më e lartë dhe përhapja më e madhe. Mesatarja e javës është rritur në 1 mijë e 30.