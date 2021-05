I fundit nga këngëtarët “BIG” në garë për javën e tetë është Alban Ramosaj me këngën “Thikat e mia”. Frymëzimi për këtë këngë Ramosaj e ka marrë nga një udhëtim në Spanjë.

Kantautor, producent, regjisor dhe krijues i shtëpisë filmike “RA Film House”. Gjysmëfinalist në spektaklet “The Voice of Albania 3” dhe “Dance with me 3”. “Opening act” i këngëtares Emeli Sande në turin e saj Europian në Shqipëri. Aktor në serialin “Love Likes Tirana” dhe imazh i brandeve të ndryshme botërore si D&G, Tarik Ediz etj.

Ardit Gjebrea: Kënga jote në këtë festival titullohet…

Alban Ramosaj: Thikat e mia.

Ardit Gjebrea: Për kë i ke?

Alban Ramosaj: Thikat e mia.

Ardit Gjebrea: Nga të erdhi frymëzimi të krijosh këtë lloj kënge?

Alban Ramosaj: Është një e gjatë, e thënë shkurt një histori personale kaluar nën qiellin spanjoll nga andej vjen inspirimi edhe përpunohet në Shqipëri.

Ardit Gjebrea: Me kë ishe në Spanjë? Se na bëre kureshtarë.

Alban Ramosaj: Unë dhe dielli.

Ardit Gjebrea: E kuptova, paska patur goxha rreze të forta sepse ajo që do të vij më pas do thonë çfarë rrezesh ka pasur ky diell…

Fansat kanë një pyetje për Alban Ramosaj rreth një postimi në rrjetet sociale të këngëtarit pak kohë më parë.

Pasi publikove foton nudo në Instagram, cili ka qenë komenti apo mesazhi më “funny” që të ka ardhur. Po mami çfarë tha?

Alban Ramosaj: Unë jam shumë me fat që kam një familje që janë me mentalitet shumë europian, sepse mamaja që 16-vjeç ka jetuar në Austri etj. Nuk i shohin këto si tabu, është një gjë komplet normale,me sa di unë, për jetën që jetoj e çfarë bëj. Komenti më “funny” ishte “Çohu Enver”.