Kryeministri Edi Rama ka bërë kritika të ashpra në drejtim të kryetarit të bashkisë së Himarës Jorgo Goro, sa i përket pastrimin të qytetit. Rama tha se sikur edhe Jorgo vetë të zgjohet në mëngjes e të mbledhë plehrat në Pedonale, i mbaron më shpejt se ai dumdum i vjetër që bën mbledhjen e mbejteve.

‘Ministrja do të vijë në gjithë territorin dhe do të shihen problemtatikat në terren sepse janë specifike. Nuk e konceptoj dot që një pedonale që përshkohet në këmbë, sikur Jorgua e Gjergji të çohet në 4 mëngjesit dhe me një trastë në dorë të mblidhte mbetjet. Çohem unë para atij dhe pastaj vjen një dumdum dhe nuk e di ça viti është e mbledh plehrat. Duke qenë se jeni të zgjedhur nuk mund të bëja dot transferimin e Pjerinit në Himarë dhe Jorgos në Lezhë. Puna është që të kemi dy Pjerinë dhe jo dy Jorgo.’- tha Rama.