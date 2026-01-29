Presidenti Donald Trump po shqyrton një sulm të ri në shkallë të gjerë ndaj Iranit, pasi dështuan diskutimet paraprake midis Uashingtonit dhe Teheranit mbi kufizimin e programit bërthamor të vendit dhe prodhimit të raketave balistike. Kështu raporton CNN duke cituar burime të njohura më çështjen.
Kërcënimet e fundit të Trump u pritën me zemërim nga Teherani, i cili u zotua për një përgjigje të menjëhershme ndaj çdo veprimi ushtarak të SHBA-të, me një këshilltar të lartë të udhëheqësit suprem Ajatollah Ali Khamenei që kërcënoi të shënjestrojë Izraelin në rast të një sulmi.
Trump ka ndjekur me mjaft vëmendje zhvillimet në Iran dhe veçanërisht shtypjen e protestave atje, ku humbën jetën mijëra persona. Veprimi ushtarak sipas tij është një ndihmë për demonstratat mbarëkombëtare.
Sipas CNN, opsionet që ai po shqyrton tani përfshijnë sulmet ajrore ushtarake amerikane që synojnë udhëheqësit e Iranit dhe zyrtarët e sigurisë që dyshohet se janë përgjegjës për vrasjet, si dhe sulme ndaj objekteve bërthamore iraniane dhe institucioneve qeveritare. Trump nuk ka marrë një vendim përfundimtar se si të veprojë, thonë burimet, por ai beson se opsionet e tij ushtarake janë zgjeruar nga fillimi i këtij muaji, tani që një grup sulmues është në rajon.
Aeroplanmbajtëse USS Abraham Lincoln u vendos pranë Iranit. F-15E (Avion luftarak bombardues amerikan) dhe B-52 (Avion bombardues strategjik amerikan) janë dërguar përkatësisht në Jordani dhe Katar, ndërsa Thaad (Sistem amerikan mbrojtjeje kundër raketave balistike) pritet të mbërrijë së shpejti për të mbrojtur bazat tokësore amerikane.
Nuk është e qartë pse Trump e ka zhvendosur fokusin e tij përsëri te programi bërthamor i Iranit, për të cilin tha se verën e kaluar ishte zhdukur nga sulmet amerikane. Por Irani është përpjekur të rindërtojë vendet e tij bërthamore edhe më thellë nën tokë, sipas një burimi të inteligjencës amerikane mbi këtë çështje.
SHBA-të kanë kërkuar gjithashtu parakushte për një takim me zyrtarët iranianë, thotë media amerikane, duke përfshirë një fund të përhershëm të pasurimit të uraniumit për programin bërthamor të Iranit, kufizime të reja në programin e raketave balistike të Iranit dhe ndërprerjen e çdo mbështetjeje për përfaqësuesit iranianë në rajon.
