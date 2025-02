Ministri i jashtëm i Românisë tha se nuk ishte nën presion nga përfaqësuesi i Presidentit amerikan Donald Trump për të hequr kufizimet mbi influencuesin në rrjetet sociale Andrew Tate, i cili përballet me akuza për trafik njerëzor, pavarësisht se po diskutonin çështjen.

Financial Times raportoi të hënën, duke cituar burime, se zyrtarët amerikanë kishin përmendur çështjen e Tate dhe të vëllait të tij Tristan, të dy ish-kickboxerë me shtetësi të dyfishtë amerikane dhe britanike, në një thirrje telefonike me qeverinë rumune.

Raporti tha se përfaqësuesi special i Trump-it, Richard Grenell, vazhdoi bisedën me Ministrin e Jashtëm, Emil Hurezeanu, në Konferencën e Sigurisë në Munih. Një burim i tha Financial Times se u kërkua kthimi i pasaportave të të dyve dhe leja për t’u udhëtuar ndërkohë që presin përfundimin e procedurave gjyqësore.

Vëllezërit janë të ndaluar nga largimi nga România në pritje të një hetimi penale për akuza se kanë formuar një grup kriminal të organizuar, për trafik njerëzor, trafik të miturëve, marrëdhënie seksuale me një të mitur dhe pastrim parash. Ata kanë mohuar çdo padrejtësi.

Andrew Tate, i cili është krerëtari më i njohur i të dyshuarve që përballet me gjyqin për trafik njerëzor në Romani, u ndal nga pothuajse të gjitha platformat e rrjeteve sociale para se këshilltari aktual i Trump-it, Elon Musk, të merrte X-në dhe të rivendoste llogarinë e tij.

Hurezeanu i tha Euronews të martën vonë se kishte pasur një bisedë joformale me Grenell në një korridor gjatë konferencës në Munih. Hurezeanu e citoi Grenell-in duke thënë se ai mbetej i interesuar për fatin e vëllezërve Tate.

“Unë nuk e perceptova këtë deklaratë si presion, vetëm një përsëritje të një qëndrimi të njohur,” tha Hurezeanu.

“Nuk di se çfarë presionesh të tjera janë bërë para ose pas, por ajo që diskutuam me z. Grenell ishte e ngrohtë, joformale, e shkurtër, jo lidhëse, dhe me siguri nuk e ndjeva asnjë formë të presionit.”

Një rast i parë penal kundër Tate dhe vëllait të tij dështoi në dhjetor, kur një gjykatë në Bukuresht vendosi të mos fillonte gjyqin, duke cituar defekte në padinë.

Një gjykatë rumune hoqi urdhërin e arrestimit shtëpiak kundër Tate në janar, duke e zëvendësuar me një masë parandaluese më të lehtë. Në tetor, një gjykatë vendosi se ai duhet të kthejë automjetet luksoze, me vlerë rreth 4 milionë euro (4.43 milionë dollarë), të pashlyer nga prokurorët, në pritje të hetimeve.

Në Munih javën e kaluar, zëvendës-Presidenti amerikan JD Vance kritikoi qeveritë evropiane për atë që ai përshkroi si censurë të të drejtës së lirë të shprehjes dhe kundërshtarëve të tyre politikë, duke përmendur në mënyrë specifike anulimin e zgjedhjeve presidenciale të Rumënisë, bazuar në atë që ai tha se ishte prova e dobët.

Gjykata më e lartë e Rumënisë urdhëroi një ripërsëritje të votimit, pas dyshimeve për ndërhyrje ruse në favor të fituesit të papritshëm të raundit të parë, Calin Georgescu, një figurë e djathtë pro-ruse. Rusia mohoi çdo ndërhyrje në fushatat zgjedhore të Rumënisë.