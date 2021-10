Dr. Christiane Northrup eshte e arsimuar nga Ivy League, e cila shpesh fliste për shëndetin e grave dhe mjekësinë holistike dhe ishte ishte e dashur per publikun ku në 2013 bëri listën vjetore të Reader’s Digest me 100 njerëzit më të besuar në Amerikë.

Nëse shkoni në faqen e Dr. Dr. Christiane Northrup në Facebook, postimet e saj që japin këshilla mbi shëndetin dhe plakjen për 558,000 ndjekësit e saj duken në përputhje me atë personazh të disa viteve më parë.

Por Northrup gjithashtu përdor faqen e saj në Facebook për të drejtuar ndjekësit në Telegram, ku një anë tjetër e saj është e dukshme pasi në këtë platformë me moderim të dobët, qëndron një miazmë dezinformimi dhe teorish konspirative.

“Shpjegimi më i mirë që kam parë se pse goditjet Covid janë të shtëna vrasëse,” lexohet në një postim që ajo ndau.

“Unë e kuptoj që nuk kam pse të hakmerrem me armiqtë e mi pasi të gjithë kanë goditur”, thotë një meme që ajo postoi në fund të gushtit dhe që tregon një Morticia me fytyrë dinake nga Familja Addams.

“Një hero tjetër del”, shkruan Northrup për një mjek që refuzoi të shihte pacientët e vaksinuar.

Northrup është në mesin e një grupi të vogël mjekësh që janë shfaqur si një burim i madh dezinformimi-qoftë si ndikues të mediave sociale apo mjekë familjarë që takohen personalisht me pacientët-në lidhje me vaksinat Covid-19, të cilat deri më tani kanë provuar armën më efektive kundër pandemisë më vdekjeprurëse në 100 vjet.

Mjekët po nxisin zjarrin në një kohë kur vdekjet e Covid-19 në Shtetet e Bashkuara kanë tejkaluar 724,000, dhe ndërsa viktimat vijnë gjithnjë e më shumë nga radhët e të pavaksinuarve. Për pjesën më të madhe, ata e bëjnë këtë pa u ndëshkuar.

Në fund të korrikut, bordi i drejtorëve në Federatën e Bordeve Mjekësore të Shtetit lëshoi ​​një deklaratë duke njoftuar mjekët se promovimi i gënjeshtrave të rrezikshme në lidhje me vaksinat Covid-19 mund të rrezikojë licencat e tyre mjekësore, por ndërsa disa borde mjekësore shtetërore i thanë CNN-it se ankesat për keqinformimin po grumbullohen, vetëm një pjesë e vogël e mjekëve të profilit të ulët janë dënuar zyrtarisht deri më sot dhe mjekët e profilit të lartë që përhapin dezinformata tek miliona ndjekës nuk janë përballur me një kontroll të tillë rregullator.

“Këta mjekë po përfitojnë nga besimi tek ata,” tha David Lazer, një profesor i shkencave politike dhe shkencave kompjuterike në Universitetin Verilindor.

Ai citon një sondazh mujor nga Projekti i Shteteve Covid që tregon sesi, kur bëhet fjalë për profesione dhe grupe të besuara, mjekët renditen në krye për Demokratët dhe Republikanët.

“Ata po përdorin prestigjin e atij termi” mjek “për të përcjellë dezinformata,” tha Lazer, i cili bashkë-udhëheq projektin e Shteteve Covid.

Dr. Rashid Buttar shfaqet shpesh në materialet e tij promovuese duke veshur pastrime ose një pallto të bardhë.

Biografia në librin e tij të vitit 2010, “9 hapat për të mbajtur mjekun larg”-e cila u rendit në listën më të shitur të USA Today-është një përmbledhje me tre faqe kredencialesh: dyfishi në biologji dhe teologji nga Universiteti prestigjioz i Uashingtonit në Shën Luis; gradë doktor-i-mjekësisë osteopatike në Universitetin e Mjekësisë Osteopatike dhe Shkencave Shëndetësore, Kolegji i Mjekësisë dhe Kirurgjisë në Iowa; shkencëtar vizitues dhe shkencëtar ushqyes në Universitetin Shtetëror të Karolinës së Veriut.

Sakaq, faqja e tij e internetit shton një tjetër: “Mjeku më i censuruar”. Buttar ka ndarë të gjitha llojet e pretendimeve skandaloze dhe deklaratave mashtruese në lidhje me pandeminë: Shumica e njerëzve që morën vaksinën do të vdesin deri në vitin 2025, e gjitha pjesë e një “plani shpopullimi”.

Covid-19, shkroi ai në Twitter-ku ka 88,000 ndjekës-ishte një “operacion i planifikuar”.

Në një intervistë të fundit me Drew Griffin të CNN, Buttar qëndroi pranë të gjithëve.

“Unë u kam thënë njerëzve gjëja më e mirë që mund të ndodhë është që ju të merrni Covid,” tha ai.

“Gjëja më e mirë që mund të ndodhë është marrja e Covid?” Pyeti Griffin.

“Sigurisht,” u përgjigj Buttar. “Ju do të ndërtoni sistemin tuaj të lindur imunitar dhe atëherë nuk do të shqetësoheni më për këtë.”

Ai më vonë tha, në mënyrë të rreme: “Më shumë njerëz po vdesin nga vaksina Covid sesa nga Covid.” Northrup dhe Buttar po mbjellin dyshime në lidhje me vaksinat Covid-19 në një kohë kur afërsisht një e treta e amerikanëve të kualifikuar-një pjesë e madhe e të cilëve janë republikanë të Trump-nuk janë ende të vaksinuar plotësisht.

Mjekë të tjerë të profilit të lartë në këtë mjedis përfshijnë Dr. Joseph Mercola, një mjek osteopatik i cili e ka kthyer biznesin e tij shtesë në një ndërmarrje që po lulëzon dhe është paralajmëruar nga FDA për shitjen e kurave të rreme Covid;

Dr. Simone Gold, një ish-mjeke e urgjencës, e cila i është referuar vaksinave Covid si një “agjent biologjik eksperimental, dëmet e të cilit janë të dokumentuar mirë” dhe përballet me akuza për hyrjen në Kapitol të SHBA gjatë trazirave më 6 janar (ajo është deklaruar e pafajshme) ; dhe Dr. Sherri Tenpenny, një aktiviste e vjetër kundër vaksinave e cila fitoi famë këtë verë kur u dëshmoi ligjvënësve të Ohajos se vaksinat Covid-19 shkaktojnë magnetizëm, që do të thotë se objekte metalike si çelësat dhe sendet prej argjendi do të ngjiteshin në ballin e njerëzve.

CNN ka arritur tek të gjithë ata. Vetëm Buttari pranoi të komentonte, por Mercola i tha The New York Times se ai beson se ai është vënë në shënjestër për arsye politike. Tenpenny qëndroi pranë dëshmisë së saj në një intervistë me The Washington Post dhe shtoi:

“Njerëzit duhet të kenë një zgjedhje për atë që injektohet në trupat e tyre sepse pasi ta keni injektuar atë nuk mund ta ininjektoni.”

Northrup ka thënë në një video në Facebook se ajo “po bën punën e Zotit në rrafshin tokësor në këtë moment tani të veçantë, duke u përballur me të keqen. Çfarë ka për ne? Shpirtrat tanë. Kjo është ajo që ka për ne.

Përveç Mercola dhe Tenpenny, Northrup dhe Buttar u emëruan në një listë të 12 përhapësve më me ndikim të dezinformatave në lidhje me vaksinat Covid-19 nga Qendra për Luftimin e Urrejtjes Dixhitale (CCDH), një OJQ që monitoron dezinformimin.

Raporti, i quajtur “Dezen Dezinformimi”, bëri që Presidenti Joe Biden të ndëshkojë ndikuesit e mediave sociale për publikimin e informacionit që “vret njerëz”.

Buttar, i cili ka bërë të ditur përfshirjen e tij në “dhjetëra dezinformata”, sugjeron se vaksina është pjesë e një komploti të elitave për të kryer gjenocid masiv. Ai e krahason Dr. Anthony Fauci – këshilltar presidencial dhe drejtor i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive – me Adolf Hitlerin, duke thënë se numri i vdekjeve të shkaktuara nga Fauci do të tejkalojë ato të Holokaustit.

“Dr Fauci nuk është një shikues i pafajshëm,” tha Buttar për CNN në një intervistë të mbushur me insinuata të paqarta se pandemia ishte disi e planifikuar ose e mundësuar nga elitat në hije. “Ai është shumë i vetëdijshëm për atë që po bën.”

Deri më tani, ka pasur vetëm tre raste të konfirmuara të vdekjeve të shkaktuara nga një vaksinë Covid-19-secili vdiq nga tromboza me sindromën e trombocitopenisë pas marrjes së vaksinës nga Johnson & Johnson, tha Martha Sharan, një zëdhënëse në Qendrat për Kontrollin e Sëmundjeve dhe Parandalimi.

Përveç kësaj, rreth 8,600 vdekje janë raportuar në Sistemin e Raportimit të Vaksinave të Vaksinave të CDC -së, shpesh të referuara si VAERS. Asnjëra nga ato vdekje nuk është konfirmuar (jashtë të treve), dhe të gjitha duhet të rishikohen dhe verifikohen plotësisht, tha Sharan.

Edhe nëse të gjithë do të konfirmoheshin se ishin të lidhur me një vaksinë Covid-19, do të ishte nga 390 milion doza të administruara. Kjo arrin në .0021 përqind, ose rreth 2 vdekje për çdo 100,000 doza.

/b.h