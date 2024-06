Barcelona, ​​një destinacion kryesor spanjoll për pushime, njoftoi të premten se do të ndalojë marrjen me qira të apartamenteve për turistët deri në vitin 2028, një veprim i papritur drastik pasi kërkon të frenojë kostot e larta të strehimit dhe ta bëjë qytetin të banueshëm për banorët.

Kryebashkiaku i majtë i qytetit, Jaume Collboni, tha se deri në nëntor 2028, Barcelona do të heqë licencat e 10,101 apartamenteve të miratuara aktualisht si qira afatshkurtra.

“Ne po përballemi me atë që besojmë se është problemi më i madh i Barcelonës,” tha Collboni në një ngjarje të qeverisë së qytetit.

Bumi i qirave afatshkurtra në Barcelonë, qyteti më i vizituar i Spanjës nga turistët e huaj, do të thotë se disa banorë nuk mund të përballojnë një apartament pasi qiratë u rritën me 68% në 10 vitet e fundit dhe kostoja e blerjes së një shtëpie u rrit me 38%, tha Collboni. Aksesi në strehim është bërë një nxitës i pabarazisë, veçanërisht për të rinjtë, shtoi ai.

Qeveria kombëtare po shijon përfitimet ekonomike të turizmit – Spanja renditet ndër tre vendet më të vizituara në botë – por me banorët vendas me çmime në disa vende, zbutja dhe preferenca e pronarëve për qiratë fitimprurëse turistike janë gjithnjë e më shumë një temë e nxehtë në të gjithë Evropën.

Ministrja socialiste e strehimit e Spanjës, Isabel Rodriguez, tha se mbështet vendimin e Barcelonës.

“Bëhet fjalë për të bërë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të garantuar akses në strehim të përballueshëm,” postoi ajo në X.

Platforma e pushimeve me qera Airbnb, e cila pret një numër të konsiderueshëm të listave të Barcelonës, nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.

“Collboni po bën një gabim që do të çojë në varfëri (më të lartë) dhe papunësi”, tha në një deklaratë shoqata e apartamenteve turistike të Barcelonës APARTUR, duke shtuar se ndalimi do të shkaktonte një rritje të apartamenteve turistike të paligjshme.

Hotelet do të përfitojnë nga lëvizja. Hapja e hoteleve të reja në zonat më të njohura të qytetit u ndalua nga një parti e ekstremit të majtë që qeveriste Barcelonën midis 2015 dhe 2023, por Collboni ka sinjalizuar se mund të lehtësonte kufizimin.

Shoqata e hoteleve të Barcelonës nuk pranoi të komentojë mbi njoftimin e së premtes.

“Ato 10,000 apartamente do të përdoren nga banorët e qytetit ose do të dalin në treg me qira ose shitje,” tha Collboni.

Qeveria lokale e Barcelonës tha në një deklaratë se do të ruajë regjimin e saj “të fortë” të inspektimit për të zbuluar apartamente të mundshme turistike të paligjshme sapo ndalimi të hyjë në fuqi.

Vitet e fundit në qytet nuk është lejuar asnjë apartament i ri turistik. Qeveria vendore ka urdhëruar mbylljen e 9,700 apartamenteve turistike të paligjshme që nga viti 2016 dhe afër 3,500 apartamente janë rikuperuar për t’u përdorur si banesa kryesore për banorët vendas, tha ai.