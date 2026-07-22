Çmimet e naftës u rritën në nivelin më të lartë gjashtë-javor të mërkurën, ndërsa frika për ndërprerje të mëtejshme të furnizimit u intensifikua pasi forcat amerikane goditën objektivat ushtarake iraniane për natën e 11-të radhazi, ndërsa cisternat e naftës u detyruan të ndërronin drejtim në Detin e Kuq pas paralajmërimeve nga milicia Huthi e mbështetur nga Irani.
Çmimi i naftës së papërpunuar Brent u rrit me 1.84 dollarë, ose 2.0%, në 92.85 dollarë për fuçi, më i larti që nga 11 qershori. Nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate u rrit me 1.67 dollarë, ose 2%, në 86.01 dollarë, më i larti që nga 12 qershori.
Shpërndarja e vazhdueshme e sulmeve ka rritur frikën për ndërprerje të mëtejshme të furnizimit global me energji pasi Huthit e Jemenit, të lidhur me Iranin, hapën një front të ri duke kërcënuar se do të shënjestrojnë anijet që transportojnë naftë saudite në Ngushticën Bab el-Mandeb dhe duke njoftuar një bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite.
Ngushtica Bab el-Mandeb në hyrjen jugore të Detit të Kuq është bërë një rrugë gjithnjë e më e rëndësishme për eksportet e naftës bruto të Arabisë Saudite, pasi trafiku përmes Ngushticës së Hormuzit ka rënë ndjeshëm.
Tre cisterna nafte të ngarkuara me naftë bruto saudite për Kinën dhe Indinë u detyruan të ndërronin drejtim në Detin e Kuq, duke u drejtuar drejt Kanalit të Suezit në vend që të kalonin nga bregdeti i Jemenit pas një paralajmërimi nga milicia Huthi, e lidhur me Iranin.
Kjo po i detyron cisternat të hyjnë dhe të dalin nga Deti i Kuq përmes Kanalit të Suezit, duke shtuar kohë dhe shpenzime të konsiderueshme për udhëtimet në Azi.
Ndërkohë, Konsorciumi i Gazsjellësit Kaspik ka ndaluar marrjen e naftës nga Kazakistani pasi pezulloi ngarkesat për shkak të sulmeve ukrainase ndaj cisternave të naftës në terminalin e saj në Detin e Zi,
Dronët ukrainas kanë goditur përsëri depot që i përkasin shitësit me pakicë më të madhit online në Rusi, Wildberries në rajonet Krasnodar dhe Stavropol, duke plagosur 15 persona, sipas themeluesit të kompanisë dhe guvernatorëve rajonalë.
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