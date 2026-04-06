Çmimet e naftës arritën në 110 dollarë për fuçi pas kërcënimit të presidentit Donald Trump kundër Iranit në mediat sociale.
Sipas raportimeve, çmimi i naftës Brent u rrit fillimisht me 1.6%, duke arritur në 110.85 dollarë për fuçi, përpara se të tërhiqej lehtë gjatë tregtimit në Azi. Ndërkohë, nafta e tregtuar në SHBA shënoi një rritje prej 0.3%, duke arritur në 111.80 dollarë.
Kjo rritje erdhi pasi Trump ushtroi më shumë presion mbi Teheranin duke kërcënuar se do të godiste urat dhe centralet energjetike të Iranit, nëse vendi nuk tërhiqej nga kërcënimi i tij kundër anijeve që përpiqen të kalojnë Ngushticën e Hormuzit, një rrugë jetike për tregtinë globale të naftës.
Ndërkohë, tregjet kryesore aziatike të aksioneve shënuan rritje. Indeksi Nikkei 225 në Japoni u rrit me 1.6%, ndërsa Kospi në Korenë e Jugut u rrit me 0.9%.
