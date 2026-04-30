Çmimet e naftës u rritën në nivelin më të lartë që nga viti 2022 pas një raporti se ushtria amerikane do të informojë Presidentin Donald Trump mbi planet e reja për veprime të mundshme në luftën e Iranit.
Komanda Qendrore e SHBA-së ka përgatitur një plan për një valë sulmesh “të shkurtra dhe të fuqishme” ndaj Iranit për të provuar të thyejë bllokimin në negociatat me Teheranin, raportoi faqja e lajmeve Axios. BBC ka kontaktuar Komandën Qendrore të SHBA-së dhe Shtëpinë e Bardhë për koment.
Çmimi i naftës së papërpunuar Brent u rrit me pothuajse 7% në më shumë se 126 dollarë (94 £) për fuçi në një moment, më i larti që nga pushtimi i plotë i Ukrainës nga Rusia.
Çmimet e energjisë janë rritur këtë javë ndërsa bisedimet e paqes duket se kanë ngecur, me kanalin kryesor të Ngushticës së Hormuzit që është ende praktikisht i mbyllur.
Pasi arriti në 126.31 dollarë për fuçi në tregtinë aziatike, çmimi i naftës së papërpunuar Brent ra përsëri në rreth 116 dollarë në tregtinë evropiane.
Nafta bruto është një përbërës kyç në benzinë dhe naftë, dhe rritja e kostove që nga fillimi i luftës në Iran ka rritur çmimet e pompave për shoferët.
Në Mbretërinë e Bashkuar, benzina aktualisht kushton mesatarisht 157 cent për litër, sipas grupit të automobilave RAC, që është 24 cent më e lartë se para fillimit të luftës. Nafta është 188.5 cent për litër, 46 cent më shumë krahasuar me çmimin e saj para luftës.
Por ndikimi i mundshëm është më i gjerë se vetëm çmimet e benzinës dhe naftës. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka paralajmëruar se njerëzit mund të përballen me çmime më të larta të energjisë, ushqimit dhe biletave të avionit si rezultat i luftës.
Disa linja ajrore kanë filluar tashmë të rrisin çmimet ose të ulin fluturimet. Çmimet e plehrave gjithashtu kanë filluar të rriten, gjë që mund të ketë një efekt të rëndësishëm në çmimet e ushqimeve.
Raporti i Axios citoi burime anonime, duke thënë se vala e propozuar e grevave ka të ngjarë të përfshijë objektiva infrastrukturore.
Një plan tjetër u përqendrua në marrjen nën kontroll të një pjese të Ngushticës së Hormuzit në mënyrë që ajo të mund të rihapet për transportin tregtar, raportoi Axios, duke shtuar se duke vepruar kështu mund të përfshihen trupa në terren.
Ndërkohë, një deklaratë që i atribuohet Udhëheqësit Suprem të Iranit, Mojtaba Khamanei, tha se Teherani do të siguronte Ngushticën e Hormuzit dhe do të eliminonte “abuzimet e armikut me rrugën ujore”.
Deklarata e Khamaneit të enjten tha gjithashtu se një “kapitull i ri” për rajonin kishte filluar të merrte formë që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael me Iranin më 28 shkurt.
SHBA-të thanë se do të bllokonin portet iraniane për aq kohë sa Teherani vazhdon të kërcënojë anijet që përpiqen të përdorin Ngushticën e Hormuzit, duke ndërprerë rëndë dërgesat globale.
