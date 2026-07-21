Çmimi i naftës në vend ka shënuar sërish rritje, duke arritur sot në 206 lekë për litër.
Kjo situatë ka sjellë reagimin e deputetit të Partisë Socialiste, Erion Braçe.
Ai kërkon rikthimin e Bordit të Transparencës, duke argumentuar se tregtarët nuk reflektuan uljen e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, ndërsa rritjet po i aplikojnë menjëherë.
Sipas Braçes, gjatë tre javëve të fundit, kur çmimi i naftës në bursat ndërkombëtare ishte në rënie, çmimi në Shqipëri mbeti i pandryshuar.
Ai thekson se ndërkohë që në vendet europiane çmimi i karburantit në pikat e shitjes është rritur me rreth 16 cent, në Shqipëri rritja ka qenë rreth 32 cent për litër.
Deputeti ngre shqetësim edhe për çmimin e gazit, duke theksuar se ai nuk ka pësuar ulje dhe se, sipas tij, as gjatë kohës kur funksiononte Bordi i Transparencës nuk u mor asnjë vendim për këtë produkt.
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