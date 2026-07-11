Autoriteti i Konkurrencës ka nisur një monitorim të tregut të shitjes me pakicë të produkteve të shportës, pas ankesave të qytetarëve dhe shqetësimeve të ngritura nga deputetë të Kuvendit të Shqipërisë lidhur me nivelin e çmimeve të produkteve të konsumit të përditshëm.
Sipas njoftimit zyrtar, monitorimi do të përfshijë supermarketet kryesore që operojnë në vend dhe synon të krijojë një panoramë të plotë të zhvillimeve në këtë treg. Analiza do të bazohet në të dhënat mbi shitjet, strukturën e konsumit dhe ecurinë e çmimeve për periudhën 1 janar 2025 – qershor 2026.
Në kuadër të këtij procesi, Autoriteti i Konkurrencës u ka kërkuar subjekteve të paraqesin informacion të detajuar mbi shitjet totale për vitin 2025 dhe periudhën janar–qershor 2026, si edhe listën e 30 produkteve që zënë peshën më të madhe në shitjet e tyre. Këto produkte do t’i nënshtrohen një analize krahasuese për të vlerësuar sjelljen e tregut dhe zhvillimin e çmimeve.
Sipas Autoritetit, qëllimi i monitorimit është të vlerësojë funksionimin e konkurrencës në këtë segment me rëndësi të veçantë për ekonominë familjare, të evidentojë prirjet e tregut dhe të identifikojë çdo element që mund të kërkojë ndërhyrje në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e konkurrencës.
Autoriteti i Konkurrencës thekson se mbetet i angazhuar për garantimin e tregjeve të hapura, konkurruese dhe transparente, në funksion të mbrojtjes së interesit publik dhe mirëqenies së konsumatorëve.
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