Jehona në mediat më prestigjioze ndërkombëtare për bregdetin e Ksamilit, i cilësuar si “Maldivet e Europës”, duket se ka dhënë rezultate.

Të rinjtë europianë që pushojnë në Ksamil thonë se janë influencuar nga ajo që kanë parë në rrjet, dhe kanë zgjedhur ta shohin nga afër qytezën e tre ishujve.

“E pamë Shqipërinë shumë të reklamuar në internet, shumë njerëz po e rekomandonin dhe kështu që erdhëm ta shohim edhe ne”, është shprehur një turiste per abcnews.

Një tjetër turist ka vlerësuar bukuritë dhe mikpritjen në Shqipëri.

“Shqipërinë e gjetëm në reklamat e shumta në rrjetet sociale, kështu që u bëmë një grup miqsh dhe u nisëm. Morëm 2 makina në Tiranë dhe erdhëm në Ksamil. Më pëlqen, plazhe të mira, ushqim i mirë”, tha ai.

“”Gjëja e parë që më surprizoi kur erdha këtu janë plazhet e bukura, dhe pamja nga hoteli që është fantastike. Temperaturat janë shumë të larta, por mund t’i përballojmë”, u shpreh një turiste.

Përsa i përket çmimet, turistët kryesisht kryesisht holandezë i quajnë të lira krahasuar me vendin e tyre apo vende të tjera që kanë vizituar.

Thonë se në Ksamil konsumon ushqimi shumë të mirë dhe me çmim të arsyeshëm.

“”Sa i përket çmimeve në Holandë janë me shtrenjtë, mund të paguajmë 25 deri ne 30€ për një kokteil, ndërsa këtu mund të paguash 10 euro për një vakt të mirë.

Ndoshta për ju që jetoni këtu janë të shtrenjta, por ne na duken lirë, për shembull unë në Holandë paguaj 8 euro për parkim, ndërsa këtu për të njëjtin orar pagova 3 euro”, ka thënë një tjetër turist.

Ajo çfarë ka vlerësuar një tjetër turiste janë edhe çmimet e lira, krahasuar me shumë vende në Europë.

“Çmimet janë shumë të mira në fakt, krahasuar me shume vende të tjera në Europë. Shqipëria është nga më të lirë. Ti paguan gati 10 euro për një ushqim cilësor, që për të njëjtin diku në Europë do paguash 30 euro. Patjetër që do ta ndaj këtë eksperiencë me miqtë e mi dhe ata do të vijnë”, tha ajo.

Fundi i korrikut në Ksamil ka sjell të rinj nga vende të ndryshme të Europës, kryesisht nga Holanda, Belgjika dhe Spanja.