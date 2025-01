Deputeti socialist Erion Braçe ka reaguar pas rritjes me gati 30 përqind të çmimit të sigurimit të makinave.

Ai thotë se kjo rritje nuk ka ardhur për shkak të ligjit, por të kartelit të kompanive të sigurimit.

“Jooo, jo, joooooo! Çmimi i ri, i rritur i sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorike-makinave, nuk ka shkak ligjin.

Ligji është miratuar e ka hyrë në fuqi në 1 korrik 2021.

Nuk është zbatuar asnjë ditë. Arsyeja? Karteli në fushën e sigurimeve nuk lejoi zbatimin e tij. Prishte marrëveshjen kartel mes tyre.

Në 1 janar të këtij viti, Autoriti i Mbikëqyrjes Financiare ka vënë në zbatim ligjin përmes një rregulloreje.

Ligji referonte sistemin bonus malus për polecat e sigurimit, me ndikim mbi çmimin, për të favorizuar sjelljen e mire e pa deme ne rruge dhe, per te ndeshkuar e demotivuar edhe me kete element, aksidentberesit ne rruge!

Rregullorja nuk ben kete; Rregullorja nuk ka lidhje me kete por eshte thjesht nje favor i ri per kartelin e zertifikuar e të pranuar të sigurimeve.

Ky ka rritur çmimet, ky po mbledh para.

I kam kerkuar Komisionit te Ekonomisë qe ne mbledhjen e pare te tij, te shqyrtojë kete çështje”, shkruan deputeti socialist.