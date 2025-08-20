Çmimet e reja referencë të banesave do të hyjnë në fuqi nga 1 janari i vitit të ardhshëm, por apartamentet në rrethe po shiten e blihen tashmë më shtrenjtë. Nga Durrësi në Vlorë, bashkë Lezhën, Shkodrën e Shëngjinin… një metër katror po kushton më shumë për blerësit.
“Çmimet e referencës shërbejnë si bazë për tatime dhe për të bërë transaksionet më transparente. Por ato nuk janë faktor që përcakton tregun. Ajo që po shohim sot është rritja e kërkesës, sidomos në qytetet bregdetare dhe në ato afër Tiranës. Kjo kërkesë, e kombinuar me ofertën e kufizuar, është arsyeja pse çmimet reale të apartamenteve po ngjiten, pavarësisht nga referencat e reja që hyjnë në fuqi nga janari”, thotë për A2 CNN Ervin Demirxhiu, ekspert i pasurive të patundshme.
Qendra e Durrësi është shtrenjtuar në 1 mijë deri në 1 mijë e 400 euro nga 472 euro aktualisht. Rritja përllogaritet në 528 deri në 928 euro.
Çmimet janë rritur edhe në Fier. Nga rreth 530 euro aktualisht, prej vitit të shkuar në m2 në këtë qytet kushton 620 euro… 16.76 për qind më tepër.
Po çfarë pritet të ndodhë me çmimet e apartamenteve në rrethe në vijim? “Pritshmëritë janë që çmimet në rrethe të vijojnë të rriten edhe në vitin e ardhshëm. Zonat bregdetare, si Durrësi, Vlora apo Shëngjini, mbeten destinacione shumë të kërkuara jo vetëm nga blerësit vendas, por edhe nga investitorë të huaj, për shkak të turizmit dhe zhvillimeve të reja infrastrukturore. Në të njëjtën kohë, qytetet pranë Tiranës, si Fieri apo Lezha, po përjetojnë rritje të çmimeve sepse shumë familje po kërkojnë alternativa jashtë kryeqytetit. Derisa kërkesa të mbetet e lartë dhe oferta e kufizuar, çmimet reale të banesave nuk pritet të pësojnë ulje”, thotë Demirxhiu.
Ishulli i Sazanit në Vlorë dhe “Zona 13” në Durrës do të jenë më të shtrenjtat në rang vendi për të blerë një apartament, pas Tiranës. Një metër katrorë ndërtim në këto zona do të kushtojë plotë 2 mijë euro. Ndërtimi i resorteve turistike nga dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump dhe zhvillimi i Portit të Marinës së Jahteve nga biznesmeni arab Mohamed Alabbar janë arsyet. Zona e plazhit në Himarë renditet e treta me 1 mijë e 400 euro për metër katrorë, ndjekur nga zonat 6 dhe 1 në Durrës apo 1 dhe 3 në Sarandë. Çmimi i referencave rritet edhe në Kamëz, në 750 euro për metër katror dhe Tale të Lezhës në 700 euro m2.
“Projekte të mëdha turistike dhe infrastrukturore po i japin këtyre zonave një vlerë shtesë, që automatikisht reflektohet në çmim. Por duhet theksuar se ky ritëm rritjeje e bën gjithnjë e më të vështirë për qytetarët shqiptarë të përballojnë blerjen e një banese. Nëse trendi vijon kështu, ekziston rreziku që një pjesë e mirë e tregut të mbivlerësohet, duke e larguar edhe më shumë nga mundësitë reale të familjeve me të ardhura mesatare”, thotë Demirxhiu.
Ndërsa referencat e reja hyjnë në fuqi, realiteti i tregut tregon se ëndrra për një banesë të përballueshme bëhet gjithnjë e më e vështirë për shumë familje. Çmimet në rrethe e bregdet po ngjiten, duke treguar se prona në Shqipëri është sot jo vetëm një nevojë, por edhe një investim që nuk njeh ulje.
Leave a Reply