Vendosja e një çmimi tavan për shezlongët dhe çadrat në plazhe po shihet gjithnjë e më shumë si një domosdoshmëri, në një kohë kur ankesat nga pushuesit në sezonet e kaluara kanë qenë të shumta.
Në Durrës, një nga destinacionet kryesore turistike të vendit, çmimet pritet të jenë relativisht të qëndrueshme. Operatorët turistikë theksojnë se, në përgjithësi, nuk ka pasur abuzime të theksuara.
Megjithatë, ata pranojnë se nevoja për më shumë rregullim dhe kujdes mbetet e rëndësishme, për të shmangur çdo rast që mund të dëmtojë imazhin e bregdetit. Çmimi më i lartë për një shezlong dhe një çadër ka qenë 20 euro.
Operatorët theksojnë se vendosja e një çmimi tavan do të ndihmonte në vendosjen e rregullave të qarta dhe në shmangien e abuzimeve. Sipas tyre, një masë e tillë do të rriste besueshmërinë tek turistët.
Në një sezon ku turizmi mbetet një nga shtyllat kryesore të ekonomisë, vendosja e standardeve të qarta për bizneset në Durrës shihet si një hap i rëndësishëm drejt një zhvillimi më të qëndrueshëm dhe cilësor.
