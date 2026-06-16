Le Figaro ka renditur Shqipërinë si më tërheqëse dhe më ekonomike për pushime, kundrejt destinacioneve tradicionale si Spanja, Italia, Greqia dhe Kroacia, që prej vitesh kanë dominuar garën e turizmit mesdhetar.
Sipas të përditshmes franceze, vende si Shqipëria Sllovenia, Mali i Zi dhe Qipro po merren gjithnjë dhe më shumë në konsideratë nga francezët, falë kombinimit të vijës bregdetare, trashëgimisë kulturore dhe gastronomisë.
Në artikull shpjegohet se ky zhvillim i menjëhershëm turistik lidhet pjesërisht nga çmimet, teksa pushimet në Shqipëri janë 30 deri në 50% më i lirë se në Greqi apo Itali.
Gazeta franceze thekson më tej se me afro 400 kilometra vijë bregdetare, Shqipëria ofron plazhe të shumta, gjire dhe ujëra kristal të pastra.
Në jug, Riviera Shqiptare ka peizazhet më spektakolare, me detin e kaltër dhe fshatrat e vendosur në shpatet e maleve. Më në veri, Durrësi që shtrihet përgjatë bregdetit, ndërsa Tirana, ndërthur fasadat shumëngjyrëshe me të kaluarën komuniste.
Kruja pamje panoramike mbi Adriatik, në Apoloni gjenden gjurmët e një qyteti të lashtë mes kodrave dhe ullishteve.
Gazeta e mbyll përshkrimin, për adhuruesit e natyrës, teksa Alpet shqiptare ofrojnë shtigje ende të paeksploruara, megjithëse thekson se infrastruktura në këtë zonë dhe menaxhimi i mbetjeve mbeten problem.
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