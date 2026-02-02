Grupi Mediatik i Kinës do të jetë e vetmja organizatë mediatike globale e përfshirë në prodhimin e sinjalit publik ndërkombëtar 8K në Lojërat Olimpike Dimërore Milano 2026. Ndërkohë do të shërbejë edhe si ofruesi kryesor i sinjalit publik ndërkombëtar 8K për ceremoninë e hapjes dhe atë të mbylljes, përveç prodhimit të sinjalit publik ndërkombëtar për patinazhin artistik dhe patinazhin e shpejtësisë në pistë të shkurtër, për herë të parë.
Më 13 janar, automjetet transmetuese me definicion ultra të lartë “China Red” 4K/8K të CMG-së mbërritën në stadiumin San Siro në Milano dhe përfunduan vendosjen e tyre. Kjo është hera e parë që CMG merr pjesë në prodhimin e sinjalit publik ndërkombëtar 8K për një ceremoni hapjeje në nivel olimpik, si ofrues pajisjesh dhe mbështetje teknike.
CMG do të marrë përsipër gjithashtu edhe prodhimin e sinjalit publik ndërkombëtar për patinazhin artistik dhe patinazhin e shpejtë në pistë të shkurtër për herë të parë në Lojërat e ardhshme.
Gati 500 anëtarë të stafit të CMG-së kanë mbërritur në Itali për të kryer raportimin dhe prodhimin e sinjalit publik në Lojërat Olimpike Dimërore, me qëllim ofrimin e një përvoje shikimi gjithëpërfshirëse të nivelit botëror për audiencën globale.
