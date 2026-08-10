Pothuajse tre të katërtat e Anglisë (71.3%) po përballen me kushte thatësire, tha Agjencia e Mjedisit e Mbretërisë së Bashkuar në një njoftim për shtyp sot.
Situata është përkeqësuar që nga 29 korriku, kur agjencia raportoi se më shumë se 50% e Anglisë, e njohur për klimën e saj të lagësht, ishte në gjendje thatësire.
Agjencia tha se edhe zona të tjera u prekën, me zonën totale të prekur që përfshin rreth 45 milionë njerëz, ose 80% të popullsisë së Anglisë.
Më shumë se 27 milionë njerëz tani i nënshtrohen kufizimeve të ujit.
Anglia regjistroi korrikun e saj më të thatë të regjistruar ndonjëherë, me reshje që varionin nga vetëm 1% e mesatares së pritur në Anglinë juglindore në 26% në Anglinë veriperëndimore.
Disa zona, siç është Ishulli Wight në jug, nuk kanë parë shi për 59 ditë.
Thatësira po “përkeqësohet me shpejtësi për shkak të niveleve të ulëta të reshjeve dhe temperaturave më të larta”, tha agjencia, duke shtuar se nxehtësia ekstreme, me temperatura që arrijnë 35 gradë Celsius, pritej përsëri në disa pjesë të Anglisë deri në mesjavë.
“Ne kemi nevojë për ndihmën e të gjithëve për të ulur përdorimin e ujit në mënyrë që furnizimet tona aktuale të zgjasin sa më gjatë të jetë e mundur”, tha Tory Grayling, kryetar i Task Forcës Kombëtare për Thatësirën.
“Çdo pikë e kursyer është një pikë shtesë për fermerët, kafshët e egra dhe lumenjtë”, theksoi ai.
Kushtet e thatësirës dhe temperaturat e larta po shkaktojnë ose gjithashtu po nxisin zjarret. Më shumë se 120 zjarrfikës u vendosën sot për të vënë nën kontroll një zjarr në New Forest, në Anglinë jugore.
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