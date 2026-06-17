Nga Ardi Stefa
Ka një arsye pse shoqëritë e shëndetshme e quajnë çmenduri atë që largohet nga arsyeja.
Jo sepse domosdoshmërisht shumica ka gjithmonë të drejtë, por sepse ekzistojnë disa kufij minimalë logjikë pa të cilët bashkëjetesa bëhet e pamundur.
Aktualisht në Shqipëri po përjetojmë një fenomen të çuditshëm: Çmenduria nuk po përpiqet më të justifikohet.
Ajo po kërkon të shpallet virtyt, moral, kauzë, ligj, kushtetutë, kanun. Po kërkon duartrokitje dhe pasues.
Deri dje ishte turp të ndryshoje qëndrim çdo javë; të mohoje atë që kishe thënë dje; të shaje një politikan në mëngjes dhe ta mbroje në darkë. Të gdhiheshe shqiptar, në drekë grek, pasdite serb e të ngryseshe italian.
Sot kjo paraqitet si zgjuarsi!
Dje ishte e papranueshme të kërkoje vota nga qytetarët dhe njëkohësisht të deklaroje se sistemi ku garon është i paligjshëm dhe nuk mposhtet dotme vota.
Sot kjo paraqitet si heroizëm!
Dhe sa më shumë përhapet kjo logjikë, aq më pak duket si çmenduri. Më tepër duket si fyerje. Kur i çmenduri është vetëm, njerëzit e vërejnë menjëherë. Kur të çmendurit bëhen turmë, fillojnë të dyshojnë te vetja njerëzit normalë.
Prandaj aksioma mbetet e vlefshme: çmenduria është krenari për aq kohë sa të çmendur ka pak. Në momentin kur bëhet masive, ajo shndërrohet në rrezik publik. Ose, ose në budallallëk. Ose më keq akoma në ligësi.
Sepse atëherë “Çmenduria- budallallëk- ligësi” deformon jo vetëm gjykimin individual, por vetë realitetin politik dhe shoqëror.
Shqipëria sot nuk vuan nga mungesa e informacionit. Vuan nga mungesa e koherencës. Nga aftësia për të pranuar si të vërteta dy gjëra që përjashtojnë njëra- tjetrën.
Të jesh kundër sistemit dhe njëkohësisht produkt i tij.
Të shpallësh revolucion dhe të ruash privilegjet e establishmentit.
Të kërkosh moral nga ata që dje i akuzoje për imoralitet.
Dhe kur këto kundërthënie jo vetëm tolerohen, por duartrokiten e ndiqen, problemi nuk është më te individi. Problemi është te shoqëria që fillon ta quajë normalitet atë që dje e konsideronte absurditet.
Problemi fillon kur çmenduria bëhet modë. Kur njerëzit nuk turpërohen më prej saj, por krenohen me të.
Historia politike është e mbushur me njerëz që kanë qenë të bindur se zotëronin të vërtetën absolute. Askush nuk e kishte. Çmenduria mund të japë momentalisht e për disa kohë forcë, por nuk të jep automatikisht të drejtë. Çmenduria mund të prodhojë zhurmë, por jo domosdoshmërisht arsye.
Përvoja tregon se shoqëritë nuk rrënohen kur shfaqen të çmendurit. Rrënohen kur të çmendurit fillojnë të besojnë se janë gjenitë e kohës dhe kur turma nis t’i duartrokasë e t’i ndjekë.
O Ardi!Evke lënë përgjysmë “proverbin” që gjendet i shkruar në auditorët e fakulteteve”Ju faleminderit të çmendurve tanë,sa borxh i kemi s’mund t’ua them:Mos ishin të çmendurit ata që janë,na mbetej ne të ishim të…
Çmendur!
O Ardi!E ke lënë përgjysmë “proverbin” që gjendet i shkruar në auditorët e fakulteteve”Ju faleminderit të çmendurve tanë,sa borxh u kemi s’mund t’ua them:Mos ishin të çmendurit ata që janë,na mbetej ne të ishim të…
Çmendur!