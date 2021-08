Policia Rrugore në Tiranë ka pezulluar 10 patenta për 4 orë, pasi ka zbuluar she shumë shoferë shkelin rregullat e qarkullimit. Nga kontrollet me radar në rrugën Tiranë-Elbasan është zbuluar një shofer që lëvizte me shpejtësi 176 km/h, i cili është burim aksidenti. Ndërkohë për shpejtësi tej normave të lejuara janë vendosur dhe 22 gjoba të tjera.

Ndërkohë gjatë muajit të fundit janë arrestuar 38 drejtues mjetesh pasi janë kapur në të dehur në timon dhe 33 të tjerë lëviznin pa patentë.

Policia sqaron se gjatë Korrikut në pranga janë vënë dhe 18 shoferë që kanë tentuar të korruptojnë efektivët.

/a.r