Nga Ylli Pata

Ilir Meta është rikthyer sërish fuqishëm në debatin publik, pas një mesazhi paqeje që dha në fundjavë, gjatë një vizite në Kishën e Prullit në Lezhë. Sipas gjasave, shkëndija që ka prodhuar xixat e një përplasjeje të re ndërmjet Ilir Metës dhe qeverisë, duket se ka qenë rasti “Kallaku”, ku policia ka gjobitur familjen presidenciale dhe të gjithë pjesëmarrësit në ditëlindjen e aktorit Bes Kallaku.

Marrë si mesazh që të japë edhe një sinjal për të tjerët, gjoba e policisë nuk duket të jetë selektive; pasi nëse ndëshkohen VIP-at, duke nisur nga Presidenti i Republikës, e familja e tij si dhe miqtë më të ngushtë, atëherë mesazhi që shkon tek njerëzit është mjaft i fortë.

Por, duket se Meta, këtë sinjal e ka konsideruar si sfidë, ndaj në intervistën e tij në ABC ja kushtoi në një masë të madhe policisë. Në mënyrë të qartë Meta ka paraljmëruar policinë që do ta pësojë nëse prek votën, do të shtypet nga populli, e gjëra të tilla, që në publik, sidomos në publikun e kyçur politikisht është marrë si një sinjal që së bashku me qeverinë e Edi Ramës, shënjestër e opozitës dhe Metës është edhe policia.

Madje, Ilir Meta ka shkuar edhe më tej duke përmendur rastin e protestave në Egjipt me pranverën arabe, ku Ramës i kujton fatin e ish-presidentit të Egjiptit, Hosni Mubarak. “Po ju them, nëse një polic i vetëm, do të guxojë të bëhet pjesë e prekjes së një vote të vetme, do të përfundojë nën këmbët e popullit si policët e Mubarakut”, u shpreh Meta me tone të larta.

E nëse i shtojmë këtu, edhe lajmet e dala para disa kohësh nga qarqe afër Metës se nëse fiton opozita ai do të bëhet ministër i Brendshëm, atëherë kjo logjikë nis të ngjizet drejt një koncepti elektoral të qartë. Që Meta u thotë njerëzve se ai do të bëhet ministri që do të drejtojë policët. Mesazhe të tilla janë të njohura në politikën shqiptare.

Në vitin 2005, Sokol Olldashi e Bujar Nishani u përvijuan si ministra të Brendshëm nëse PD vjen në pushtet, pikërisht nga mesazhi që ata jepnin karshi uniformave apo të fortëve të vendit. E ashtu ndodhi në fakt. E njëjta gjë ndodhi me Saimir Tahirin para 2013-s. E kjo po përsëritet edhe me Ilir Metën.

Pra, që bëhet fjalë më shumë me një sinjal politik sesa paralajmërim për policinë që të mos përfshihet në zgjedhje. Që në vitin 2005, të gjithë raportet e misioneve vëzhguese të OSBE-ODIHR-it në zgjdedjet shqiptare, asnjëherë nuk kanë akuzuar Policinë e Shtetit si pjesë për të ndikuar në votimet në vend.

Përveç incidenteve të izoluara, Policia si institucion nuk është ndotur apo akuzuar për tentativa, apo aksione për manipulime dhe prishje të zgjedhjeve. Ndaj dhe Meta, më shumë se si paralajmërim, mesazhin e tij e ka dërguar si përqafim apo edhe kërcënim që veprimtaria e tyre po shënohet nga “ministri i ardhshëm i Brendshëm”, e që sot flet në emër të popullit të tij. Që natyrisht mban maskë me hope.