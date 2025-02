Eksperti i ekonomisë, Prof. Dr. Adrian Civici i ftuar në programin ‘Sheshi i Dollarit’ foli lidhur me tarifat e vendosura dhe të planifikuara nga Trump të cilat po frikësojnë disa vende të botës.

Civici u shpreh se synimi i Trump është të tërheq investime të huaja në shtetin amerikan. Lidhur me vendin tonë, eksperti u shpreh se forcimi i dollarit nuk do të ketë ndonjë efekt negativ pasi transaksionet dhe remitancat në vendin tonë bëhen më pak në dollarë.

“Statusi si kombi më i favorizuar e kemi marrë në 1922 dhe në ‘92 ishte hera e dytë që përsëritej. Statusi i ‘92 ishte më i përgjithshëm, ishte për marrëveshje në fushën e biznesit, mbrojtja e patentave, pronësisë intelektuale. Tregon më tepër një bashkëpunim sesa lidhet më tepër me këto efekte. 24 vjet më pas nuk është se kemi pasur ndonjë përfitim të veçantë, për momentin dukemi shumë larg nga efektet që priten nga efektet e reja tarifore. Forcimi i dollarit është një projekt, premtim i Trump i aplikuar edhe në mandatin e parë për të bërë dollarin e fortë. Dollari është përballë një sulmi nga grupet e vendeve Brix që përpien që të bëjnë një monedhë të tyre. Po kërkojnë të eleminojnë dollarin nga transaksionet, si rezervë valutore dhe një nga monedhat e tyre të luaj rolin e dollarit dhe krijimin e një monedhe të përbashkët sa që duan të ndërtojnë një bankë botërore të tyre. Ekonomia amerikane, bursa, dollari janë në një lloj sulmi. Kanadaja dhe Meksika janë si vala e parë, unë mendoj që janë si një lloj paralajmërimi sesa në fokus është që ju nuk keni bërë politikat e duhura, emigracionin e paligjshëm.

Meksika ka më pak fuqi të reagojë, reagoi duke dërguar 10,000 trupa tregoi që do jetë më agresive ndaj karteleve të drogës, ndërsa Kandaja trajtohet se herët ose vonë do bëhet pjesë e SHBA.

Bëhet fjalë për import eksportet e naftës, disa lloj shërbimesh. Në këtë lloj politikash në këto lloj tarifash, qëllimi i Trump është tërheqja e investimeve dhe kapitaleve në SHBA nga e gjithë bota. Shumë kapitale duke qenë se politikat mund të jenë me eficensë dhe fitim të lartë, tendenca do jetë që shumë investime të kthehen ose nga vendet e tjera të investojnë në Amerikë si Arabia Saudite. Nëse dollari do të forcohet edhe në tregun tonë valutor nuk është e njëjta logjikë me euron. Tregtia që ne bëjmë me dollarë është më pak se 15 % në raport me Eurozonën, po të shoh dhe depozitat dhe remitancat në dollarë, dhe një forcim i dollarit nuk do të kishte ndonjë efekt negativ.” , tha Civici.