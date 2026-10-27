Një anije cisternë nafte u përfshi nga flakët pasi goditi minat detare në lindje të Ngushticës së Hormuzit, tha të martën Marina Iraniane.
Në një deklaratë, Marina tha se cisterna kishte fikur sistemet e saj të gjurmimit dhe po përpiqej të kalonte nëpër një zonë “të kufizuar dhe të pasigurt” kur goditi minat.
Anija pësoi dëme dhe u përfshi nga flakët pas incidentit, sipas deklaratës. Marina nuk dha detaje mbi identitetin, flamurin, ekuipazhin apo viktimat e mundshme të cisternës.
Thuhej se Ngushtica e Hormuzit mbetej “e pasigurt dhe e mbyllur” për anijet që përpiqeshin të kalonin pa koordinim.
Marina shtoi se anijet që kërkojnë kalim të sigurt duhet të koordinohen me forcat e armatosura të Iranit.
Incidenti vjen mes përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit që përfshin Iranin dhe SHBA-në, me vendet e rajonit që kërkojnë të lehtësojnë negociatat dhe të ulin tensionet.
Turqia, Arabia Saudite, Pakistani dhe Irani kanë mbajtur gjithashtu kontakte diplomatike mbi sigurinë rajonale, duke përfshirë diskutimet që synojnë lehtësimin e tensioneve dhe mbështetjen e përpjekjeve drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme.
Uashingtoni dhe Teherani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor dhe filluan negociatat që më vonë dështuan për shkak të mosmarrëveshjeve në lidhje me lundrimin nëpër Ngushticën e Hormuzit, një kalim strategjik për furnizimet me energji dhe mallra.
The post Cisterna e naftës përfshihet nga flakët në Ngushticën e Hormuzit pas goditjes nga një minë detare appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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