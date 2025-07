Kriza e fundit politike që ka prekur Kosovën e cila lidhet me pozitën e kryetarit të ardhshëm të parlamentit të Kosovës po e çon vendin drejt një krize të pashembullt. Ky është paralajmëri që kanë bërë ekspertët, për agjencinë e lajmeve AFP. Pas më shumë se 50 përpjekjeve, deputetët e Kosovës tani kanë vetëm një ditë kohë për të përmbushur vendimin e Gjykatës Kushtetuese për të zgjedhur kryetarin e ri të parlamentit, një hap kyç drejt rikthimit të mundshëm të Albin Kurtit në detyrë.

“Kjo është një situatë e pakrahasueshme, një boshllëk dhe kaos i papërcaktuar”, tha për AFP profesori i drejtësisë Mazllum Baraliu. Edhe pse partia Vetëvendosje e Kurtit kryesoi zgjedhjet e shkurtit, ajo nuk fitoi vendet e nevojshme për të emëruar kryetaren e saj të zgjedhur, Albulena Haxhiu – një zgjedhje që kundërshtarët e shohin si shumë politike për këtë rol. Baraliu tha se në vend që të bashkëpunonin për të mbrojtur shtetin, 120 deputetë e kishin “shkelur” atë. “Kjo është absurde,” tha ai.

Pa një kryetar parlamenti, parlamenti nuk mund të formohet dhe asnjë ministër i ri, përfshirë kryeministrin, nuk mund të betohet – duke e detyruar Kurtin të marrë një rol kujdestar për më shumë se pesë muaj. “Kuvendi është shndërruar në një cirk demokracie”, tha Eugen Cakolli, nga monitoruesi i pavarur Instituti Demokratik i Kosovës. “Pa dyshim, është një nga krizat më serioze, më të gjata dhe më me pasoja në historinë e kohëve të fundit politike të Kosovës”, tha Cakolli.

Zakonisht, nuk ka një afat kohor ligjor për sa kohë mund të vazhdojë kjo. “Qytetarët do të paguajnë çmimin më të lartë nga ky eksperiment politik që rrezikon ta zhytë vendin në një rrugë pa krye institucionale”, tha ekonomisti Safet Gerxhaliu. Ai shtoi se, përballë sanksioneve të vazhdueshme dhe një procesi të “ngrirë” të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, situata ishte alarmante për vendin më të ri të kontinentit. “Kosova është harruar nga BE-ja”, tha Gërxhaliu.

Mungesa e një qeverie funksionale nënkuptonte gjithashtu se Kosova rrezikonte të humbiste fondet e BE-së prej më shumë se 883 milionë eurosh, tha Njomza Arifi, një studiuese në organizatën kërkimore Group for Ligjore and Politics me seli në Prishtinë.