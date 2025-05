Pjesë nga dosja italiane e goditjes së grupit kriminal të trafikut të drogës janë publikuar sot. Organizata me shtrirje ndërkombëtare u zbulua nga autoritetet italiane, pas një hetimi të thelluar të udhëhequr nga Prokuroria e Antimafias në Bari, në bashkëpunim me SPAK-un. Në dosje thuhet se Ekil Nderjaku gjatë mesazheve në SKY ECC është prezantuar si “Kili”.

“Më jep kontaktin SKY të KILI-t sepse TANI i Mammuras e dëshiron”, thuhet në mesazhe.

Në vijin të bisedës është dërguar edhe fotografia e “Kilit”. Më tej në dosje theksohet se shqiptari Marjel Firza, i dyshuar si pjesë e një bande kriminale nga Durresi, kishte lidhje me Ekil Nderjaku.

Po ashtu në dosje thuhet se njëri nga anëtarët e grupit kriminal pyeti se “Cili gazetar idiot e bëri dhe të nxori edhe ty”?

Pjesë nga Dosja:

NDERJAKU Ekil (aka NDERJAKU Genti) i quajtur “Kili, u identifikua si:

përdorues i SKY PIN “5PNNS9” për të hyrë në platformën e enkriptuar SKY ECC (e fituar me O.E.I. nr. 2/23 Reg. Rog. Attive e 03.05.2023).

gjyqtari për hetime paraprake Francesc ncfe vyn Vittorio Rinaldi Faqe 110

GJYKATA E BARI-T

Në lidhje me atribuimin e përdorimit të SKY PIN 5PNNS9 ndaj NDERJAKU Ekil i quajtur “Kili (alias NDERJAKU Genti), para së gjithash duhet t’i referohemi disa mesazheve nga të cilat doli në pah se përdoruesi i PIN 5PNNS9 u tregua me emrin KILI (shkurtim për “Ekil”).

Në këtë kuptim, në:

Më 24/10/2020, një shkëmbim mesazhesh u regjistrua në bisedën e koduar midis përdoruesve, jo identifikoi, të dy PIN-eve të tjera, me të cilat njëri i kërkoi tjetrit PIN-in në përdorim në “KILI”.

Në veçanti, Ja çfarë i shkroi përdoruesi i PIN-it Y4K1YS PIN-it H1IQJ2: “Më jep kontaktin SKY të KILI-t sepse TANI i Mammuras e dëshiron”.

Disa minuta më vonë përdoruesi i PIN HIIQJ2 u përgjigj,

duke treguar PIN-in 5PNNS9 si atë që përdoret nga “KILI” i lartpërmendur: “5PNNS9 (…) ky është vëllai”

Pasi u konstatua se përdoruesi i PIN C3289B quhej KILI, u mblodhën informacione të mëtejshme.

Elementë që na kanë lejuar të gjurmojmë identitetin e tij me siguri deri te ai i qytetarit shqiptar NDERJAKU Ekil i quajtur “Kili”.

Midis këtyre janë referencat e përfshira në bisedë

të shkëmbyera më 14.09.2020 midis KILI-t, përdoruesit të PIN 5PNNS9 dhe përdoruesit të paidentifikuar.

të PIN N87DDL. Në veçanti, ky i fundit i dërgoi KILIT një fotografi që përshkruante imazhin të një artikulli të botuar në internet, që lidhet me një hetim nga forcat speciale shqiptare “OFL”, me shoqëruar nga një fotografi e një burri, që korrespondon me atë të NDERJAKU Ekil të quajtur Kili.

Raportohet më poshtë është fotografia në fjalë, e dërguar me PIN N87DDL, krahasuar me fotografinë e NDERJAKU Ekil e thirri Kilin.

Në këtë pikë, përdoruesi i PIN-it 5PNNS9 e quajti KILI, duke dëshmuar se e njihte veten.

në imazhin e burrit të dërguar nga bashkëbiseduesi i tij, ai shkroi (përkthyer nga gjuha shqipe): “që “Fotoja ime nga ti ka të bëjë me të.”

Ishte e qartë, edhe bazuar në mesazhet që pasuan, se për artikullin në fjalë, në lidhje me hetimet e pasurisë të nisura në llogarinë e qytetarit

Shqiptari Marjel Firza, i dyshuar si pjesë e një bande kriminale nga Durresi, kishte qenë i lidhur me foto nga NDERJAKU Ekil. Në fakt, ja se si u përgjigj PIN N87DDL: “dhe mik, nuk e di çfarë bëre”.

gjyqtari hetues Francescovptorio Rinaidi Faqja 111

Cili gazetar idiot e bëri dhe të nxori edhe ty”. Mbi çështjen NDERJAKU

Ekil shtoi, duke i kërkuar bashkëbiseduesit informacion mbi atë që ishte njoftuar: “por për ty ato A ta sollën letrën nga OFL? (…) çfarë thanë ata?”, duke përfunduar pastaj: “pikërisht atë gjë “Fotografia ime nevojitej atje”.

Shkëmbimi i mesazheve të raportuara më sipër ia atribuoi me siguri identitetin e subjekt me emrin KILI, përdorues i PIN 5PNNS9 në NDERJAKU Ekil i quajtur Kili.

Përveç kësaj, duhet shtuar se trafikanti shqiptar i drogës NDERJAKU Ekil, i njohur gjerësisht në mjedisin kriminal si “Kili” edhe bashkëpunëtori i drejtësisë DUMANI i referohej Nuredini, gjatë marrjes në pyetje të kryer në Tiranë para magjistratëve të DDA-së së Barit dhe ato të SPAK-ut të Shqipërisë, brenda kuadrit të aktiviteteve të kryera nga Ekipi i Përbashkët Hetimor.

Lidhur me të njëjtën gjë, bashkëpunëtori raportoi se e njihte atë si anëtar të një grupi kriminal.

I dedikuar trafikut ndërkombëtar të kokainës, me kontakte në Itali dhe vende të tjera evropiane: “Akil NDERJAKU. E njoh si Kili (…) Nga Kili morëm kokainë (…) Unë nuk kam përdorur më kurrë.

të merrem me të pasi ai është bërë pjesë e një grupi rival për mua (…) Ai është bërë shumë i fortë. Ai bleu tre makina të blinduara (…) Unë krijova lidhjen me grupin me të cilin ishte ai në kontakt. Ata ishin shumë më të fortë dhe shkonin përtej Italisë (…) Ai kishte kontakte në të gjithë Evropën”.