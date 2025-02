Gazetarja Aida Topalli ka folur lidhur me misterin për fatin e Ervis Martinajt, ‘mbretit të kumarit’ i zhdukur pa gjurmë që prej 8 Gushtit të vitit 2022.

Ajo u shpreh se kjo ngjarje nuk do të zbardhet kurrë nga institucione, ndërsa shton se nëse nuk gjendet kufoma e tij nuk do të ketë kurrë asnjë përgjigje zyrtare.

“Fati i Ervis Martinaj do mbetet një mister që nuk e di nëse do zgjidhet ndonjëherë. Se çfarë e bën mister fatin e tij, kjo ha diskutim. Por e vështirë për t’u zbardhur nga ana e institucioneve. Nëse ai nuk është gjallë, pa u gjendur kufoma, nuk do ketë zbardhje kurrë të saj dhe s’mund të jepet përgjigje zyrtare. Nëse është ekzekutuar dhe zhdukur si version, do jetë e vështirë për t’u zbuluar”, tha Topalli për “Report Tv”.