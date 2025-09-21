Përgjatë këtij viti intensiv në Lindjen e Mesme mes Izraelit dhe Palestinës të ndodhur mes një lufte të përgjakshme ende pa një zgjidhje, shumë shtete europiane paralajmëruan njohjen e shtetit të Palestinës si një presion i shtuar drejt Izraelit me qëllim firmosjen e armëpushimit.
Përveç Kanadasë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Australisë, Franca ka qenë një ndër vendet e para që njofruan njohjen e Palestinës si shtet i pavarur në mbledhjen e OKB-së përgjatë ditëve të ardhshme.
Në kohezion me Francën është dhe Portugalia, e cila pritet të zyrtarizojë vendimin në fundjavë ndërsa Zelanda e Re është në shqyrtim të këtij procesi, ndërsa kryeministri Christopher Luxon ka thënë se vendimi do të mbetet i pazbuluar deri në zyrtarizim.
Në total, 150 nga 193 shtetet anëtare të OKB-së, kanë njohur pavarësinë e shtetit të Palestinës.
Leave a Reply