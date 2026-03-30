Në studion e emisionit “Rudina” në TV Klan, këtë të hënë, më 30 mars, astrologia Meri Shehu ndau me shikuesit lajmet e bukura për muajin Prill për secilën shenjë zodiake.
Astrologia tha se do të kemi lajme të bukura për Prillin, por edhe ndryshime të mëdha në aspektin planetar, pasi Urani në shenjën e Demit do të na çlirojë përfundimisht dhe do të kthehet në shenjën e Binjakëve.
“E fillojmë bukur Prillin me Afërditën që futet në shenjën e Demit, në shenjën e vet. Në datën 4 do të përballet me Plutonin ujor dhe do të përballemi me humbjet në ekonomi apo dashuri. Ata që nuk janë mësuar me humbje, atëherë data 4 do të jetë data e sprovës. Data 2 është fenomenale, pasi kemi Hënën e plotë në shenjën e Peshores.
Gjithë planetet janë në Dash, që do të takojnë edhe Neptunin dhe Saturnin në Dash. Do të kemi disa zhgënjime në mes të muajit, sepse kundërshtimet janë të forta në mes të muajit dhe do të përkojnë bukur me datën 17, që është Hëna e re”, tha Meri Shehu.
Renditja e shenjave për muajin Prill, nga shenja me më pak fat tek ajo me më shumë fat
12.Peshore
Nuk e meritojnë vendin e 12. Do të keni kujdes në karrierë, sa i përket ligjit. Futet Marsi në Peshore dhe bëhet antagonist si muaj. Do të çelet një dritë e bukur, por do tërheqin forca regresive mes tyre. Pastaj do të shkojë mirë, dashuria do të shkojë mirë pas datës 26. Ju hap mendjen, ju çliron energjinë.
11.Gaforrja
Janë me fat, por marrim nuancat e muajve. Kanë një katërkëndësh me planetet në Dash. Në çështje karriere, dominancash, luftë për mbijetesë do të jetë e fortë sa i përket mbijetesës së punës. Gaforret do ta kenë fatin e tyre. Një çështje familjare do të shkojë shumë mirë. Të gjitha gaforret do të shkojnë mirë, por Urani në Binjak nuk është shenjë e mirë për gaforret, por nuk është në pozicion të keq. Do të kenë një ndryshim pune, ëndrrash, psikologjie.
10.Peshqit
Në çështjet ekonomike do të ketë agresivitet, zhgënjim. Të bëjnë kujdes. Peshqit, me futjen e Uranit në Binjak, do të kenë ndryshim vendbanimi, do të ndryshojnë shtëpitë në këtë 7-vjeçar.
9.Akrepi
Do të keni një jetë të përditshme të furishme. Do të keni edhe debate, pasiguri; kujdes me makinat, me mjetet e komunikimit. Tendenca është drejt fitimit. Prilli do t’i japë zjarr, do të harxhojë; kujdes data 2 se bëheni melankolikë.
8.Binjakët
Mos rendni pas gjësë së madhe. Bashkëpunoni me njerëzit, mos bëni debate. Jupiteri në Gaforre është garanci për martesa, fejesa për të lindurit në 10-ditëshin e dytë.
7.Virgjëresha
Marsi, planeti, ju kërkon të bëheni impulsivë me shpenzimet. Virgjëreshat e 10-ditëshit të dytë do të jenë me fat.
6.Demi
Futet Afërdita në shenjën e tyre, ju jep siguri, sharm dhe e përcjell këtë tendencë. Të lindurit në 10-ditëshin e dytë do të jetë fatlum.
5.Binjakët
Do t’i fusja në vendin e parë, pasi futet Urani në shenjën e tyre; ju jep imagjinatë, joshje, ide përparimtare, produktive. Të lindurit e 10-ditëshit të parë e përfitojnë këtë. Me datën 2 Prill do të kenë një ditë të bukur. Mund ta konsiderojnë.
4.Ujori
Do të jenë në qendër të vëmendjes. Urani në Dem i ka bërë të ndryshojnë shumë të dhëna. Ka ndryshuar shtëpi, ide, mendime. Me futjen e Uranit në Binjak do ta shohin veten më bukur dhe ju hapet fati në shumë aspekte.
3.Luani
Me çështjet ligjore do të favorizohen. Mund të udhëtojnë jashtë. Me futjen e Uranit në Binjak, shoqëritë do të bëhen më të mira. Ka prapaskena, por Hëna e re në Peshore ju jep mundësi pune.
2.Shigjetari
Bredhin, ikin, zjarr për ta. Data 9 dhe 14 duhet të marrin vendime serioze. Shigjetari mos të luajë në kokën e vet. Hëna e plotë në Peshore i ndikon mirë.
1.Dashi
Janë në vendin e parë. Mbajnë kurorën. Kanë shumë planet në shenjën e tyre, fitojnë potencë, inteligjencë. Hëna e plotë në datën 2 na e prish pak, por pas datës 26 edhe për dashët pa fat do të ketë mundësi, do të çlirohen. Mos bëjnë debate të forta rreth datës 9 dhe 14 mars.
Leave a Reply