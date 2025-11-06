CIIE-ja po mbahet nga datat 5 – 10 nëntor në Shangai të Kinës Lindore. Pjesëmarrja e përfaqësuesve nga 155 vende, rajone e organizata ndërkombëtare dhe prania e 290 ndër 500 kompanitë më të fuqishme botërore, rekorde të reja në sipërfaqen e ekspozimit dhe numrin e përgjithshëm të ekspozuesve, fakti që kompanitë amerikane zënë vendin e parë për shtatë vjet radhazi për sa i përket zonës së ekspozimit … dërgojnë sinjale të forta për bashkëpunimin e hapur dhe me përfitime të ndërsjella, thuhet në një koment të CMG-së.
CIIE-ja është ekspozita e parë në nivel kombëtar në botë me temën e importeve.Mes një peizazhi të ndërlikuar, ekspozita është bërë një ngjarje gjithnjë e më e shumëpritur për kompanitë ndërkombëtare, duke reflektuar kontributin e Kinës në stabilizimin e zhvillimit global, vijon komenti i CMG-së.
Sipas “Raportit të hapjes botërore 2025”, të publikuar të mërkurën në Forumin e 8-të Ekonomik Ndërkombëtar “Hongqiao”, një veprimtari paralele me CIIE-në, treguesi i hapjes botërore për vitin 2024 ishte 0.7545, me një rënie prej 0.05 % krahasuar me një vit më parë. Në të kundërt, treguesi i hapjes së Kinës u rrit me 0.5 % për të njëjtën periudhë.
