Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka përcjellë urimin e tij për besimtarët myslimanë me rastin e Fitër Bajramit.
Në mesazhin e tij, Berisha theksoi se pas 30 ditësh agjërimi, sakrificash dhe lutjesh, besimtarët festojnë me zemër të lehtësuar shpresën e pranimit të adhurimit dhe veprave të tyre nga Krijuesi.
“Të dashur miq, pas 30 ditë agjërim, sakrificash dhe lutjesh besimtarët muslimanë festojnë me zemër të lehtësuar shpresën e pranimit të adhurimit dhe veprave të tyre nga Krijuesi. Duke uruar ata dhe gjithë shqiptarët Gëzuar Fitër Bajramin, le t’i lutemi Zotit për kthimin e adhurimit të besimtarëve në mbarësi për ta, familjet e tyre dhe vendin.” u shpreh Berisha.
Festimet e Bajramit shënojnë një moment të rëndësishëm reflektimi, paqeje dhe solidariteti për komunitetin mysliman dhe shoqërinë shqiptare në tërësi.
