Çdo shenjë e horoskopit mund të dashurohet me ndonjë shenjë tjetër.

Por sipas përputhshmërisë së zodiakut, jo të gjitha kombinimet e dashurisë janë të shkruar në yje.

Shihni më poshtë shenjat më të papajtueshme që nuk duhet të datojnë bashkë absolutisht.

BRICJAPI DHE SHIGJETARI

Nëse një Bricjap mund të përmblidhet në një fjalë, do të ishte profesional. Ata janë punëtorë, ambiciozë dhe të mbyllur me kopsa. Kjo nuk do të thotë të mbytur – do të thotë se ata janë seriozë për atë që duan, gjë që mund të bëjnë për partnerë tepër romantikë dhe të besueshëm të jetës. Shigjetari, nga ana tjetër, ka të bëjë më shumë me atë personin mendjelehtë, që i bën të gjithë për vete. Kujt i intereson nëse shfaqet vonë dhe me flokë të shpupuritur?

DEMI DHE UJORI

Demi i zodiakut është i qëndrueshëm dhe i parashikueshëm, veçanërisht në çështjet e zemrës. Kjo mund të tregojë romancë dhe besueshmëri për disa dhe ngecje për të tjerët. Për Ujorin, novatorët dhe ikonoklastët e zodiakut, të bësh të njëjtën gjë në të njëjtën mënyrë është një recetë për mbytje dhe mërzi. Ata ndizen mbi të gjitha nga origjinaliteti dhe u duhet personi që duan t’i stimulojë ata intelektualisht dhe artistikisht. Për Demin, kjo tingëllon si shumë energji e humbur!