Mbrojtësi bardhezi dhe sulmuesi i Brescia zgjidhin polemikat e lindura në librin “Io, Giorgio”. E kanë bërë këtë përmes “Le Iene”. Të dy, Giorgio Chiellini dhe Mario Balotelli do të jenë ndër protagonistët e episodit të radhës të emisionit në fjalë, që transmetohet sonte në mbrëmje, në “Italia 1”. Një paqe në distancë, pas polemikave për librin autobiografik. të shkruar nga kapiteni juventin, në bashkëpunim me Maurizio Crosetti (Repubblica), i cili ka dalë në shitje po sot.

Në fakt, në librin e tij, Chiellini e përkufizon Balotelli si një “person negativ”. Gazetarët e emisonit të njohur ishin në shtëpinë e SuperMario, pastaj në atë të Chiellini, dhe i vendosën në komunikim me një video-telefonatë. Balotelli i dha Chiellinit një fanellë me dedikimin: “Edhe pse papritur më ke goditur me thikë pas shpine, unë ende të dua. Të përqafoj”.

Në vend të kësaj, Chiellini tha se ishte befasuar këndshëm nga mesazhi i “Balos” dhe në telefon i shpjegoi: “Unë isha i pavendosur nëse duhej ta vendosja atë (duke iu referuar kritikës në libër), por të mos tregoja asgjë…., mua më dukej false dhe hipokrite”. Dhe SuperMario ndërhyri përsëri: “Duke bërë një gabim, kam mësuar shumë dhe vazhdoj ta bëj këtë ditë pas dite”.

Ja dialogu mes të dyve, më “monitorimin” e gazetarit të “ “Le Iene”

Le Iene: Mario, tani duam të flasim për Chiellini…

Baloteli: Hajde tani, unë kam folur mjaftueshëm për të.

Le Iene: Do t’i dedikosh një fanellë për të bërë paqe?

Baloteli: Në rregull, por bëni një gjë. Vendoseni fanellën në ashensor, unë do ta nënshkruaj dhe do t’ua kthej mbrapsht.

Le Iene: Shkruaj çfarë të duash.

Baloteli: Në rregull.

Chiellini ndërhyn në bisedë

Chiellini: Përshendetje Mario!

Baloteli: Për herë të parë, ti u ngatërrove me jetën time, ndërsa unë nuk e bëra..

Chiellini: Unë isha ziliqar, sepse në jetë duhet të bësh gabime për t’u përmirësuar.

Baloteli: Perfekt, atëherë…

Le Iene: Atëherë, do të bëjmë paqe?

Baloteli: Por nuk ka pasur kurrë luftë djema, unë iu thashë.

Chiellini: Më vjen keq, por duhej të thoja diçka. Kishte disa keqkuptime, por do të flasim prapë më vonë.

Baloteli: Në rregull.

Chielini: Unë isha i pavendosur kur e kam shkruar, por të mos shkruash asgjë është keq, duket e rreme dhe hipokrite.

Baloteli: Në gjërat e këqija që shkruan, duhet të më futësh mua me patjetër? (qesh) Shiko, seriozisht nuk e prisja këtë nga Chiellini, pasi gjithmonë bëj shaka dhe nuk jam njeri negativ.

Chiellini: Të gjithë përmirësohen me kalimin e viteve. Kanë kaluar shumë kohë nga atëherë dhe ne jemi gati për të shkruar një faqe tjetër të librit.

Baloteli: Por ti nuk mund ta publikosh këtë libër pas 5 vitesh.

Chiellini: Jam i vjetër, Mario, do ta mbyll së shpejti. Pastaj, nuk më lexon më njeri.

Le Iene: Mario, a ta dërgojmë librin e Chiellini?

Baloteli: Po, por grisini pak ato faqet ku flet për mua.

Chiellini: Ta premtoj (shkruan dedikim te libri: Për Marion, unë kam mësuar nga shumë gabime. Të uroj gjithë të mirat dhe uroj që të shoh shpejt në fushë”.