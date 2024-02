Kompania që menaxhon markat e Chiara Ferragni , Fenice Srl, i është përgjigjur Cartiere Paolo Pigna e cila ka ndërprerë marrëdhëniet tregtare me kompanitë e lidhura me influenceren e mirënjohur italiane.

Në një shënim në reagim publik, Fenice kundërshton legjitimitetin e vendimit të Pigna.

“‘Paligjshmëria e vendimit të Pigna u përkeqësua nga zgjedhja e kompanisë për t’i komunikuar publikut, edhe përpara Fenice, përfundimin e marrëdhënies së partneritetit, një zgjedhje dukshëm instrumentale dhe në kundërshtim me detyrën e besimit të mirë në ekzekutim të kontratës. Në këtë kuadër, Fenice rezervon të drejtën të veprojë në vendet më të përshtatshme për të mbrojtur interesat e saj”, thuhet në këtë reagim.

Për më tepër, Fenice e konsideron referencën e kodit të etikës si instrumentale edhe duke marrë parasysh një deklaratë të bërë në media më 23 dhjetor 2023 nga CEO i Pigna, i cili e kishte përcaktuar bashkëpunimin si “fitimprurës dhe të kënaqshëm.

Fenice komunikon më tej se do të ndërmerren iniciativa të ngjashme mbrojtëse ndaj subjekteve që kanë kryer sjellje në kundërshtim me kontratat ekzistuese të bashkëpunimit dhe për rrjedhojë edhe me interesat e Fenice.

Kujtojmë se pak javë më parë u zbulua skandali me e Chiara Ferragni, e cila tha se çdo shitje nga produktet e panetoneve që mbanin logon e saj, do të shkonte për bamirësi, gjë që nuk ndodhi.

Pas zbulimit të këtij mashtrimi, Ferragni reagoi duke kërkuar falje dhe duke premtuar se do të dhurojë 1 milion euro për kujdesin ndaj fëmijëve.

Kujtojmë që kompanitë e Chiara Ferragni-t duhet të paguajnë një gjobë prej 1.075 milionë eurosh (1.18 milionë dollarë) për mashtrimin e klientëve mbi donacione bamirëse të lidhura me shitjen e panetoneve, sipas autoritetit antitrust të Italisë (AGCM).

