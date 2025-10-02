Gola, spektakël dhe surpriza! Shtatë ndeshjet e raundit të dytë në Ligën e Kampioneve kishin gjithçka.
PSG-ja fitoi 2-1 në transfertë kundër Barcelonës, duke përmbysur rezultatin pas golit të parë të Ferran Torres. Francezët barazuan me Mayulu dhe më pas Ramos shënoi golin e fitores.
Arsenali mposhti 2-0 Olympiacosin me golat e Martinellit dhe Sakës. Juventusi barazoi 2-2 me Villarrealin, duke humbur avantazhin në minutat e fundit.
Manchester City u ndal gjithashtu në barazim 2-2 nga Monaco. Napoli fitoi 2-1 ndaj Sportingut, ndërsa Dortmundi triumfoi bindshëm 4-1 kundër Bilbaos.
Leverkuseni dhe PSV-ja ndanë nga një pikë pas barazimit 1-1.
