Porto ka marrë një fitore të madhe në shtëpi, duke mposhtur me rezultatin e thellë 4-1 Napolin në “Estádio do Dragão”, në një mbrëmje ku skuadra portugeze dominoi dhe shfrytëzoi në maksimum gabimet e kundërshtarit.
Skuadra e drejtuar nga Francesco Farioli siguroi kështu fitoren e parë në fazën e ligës së Champions League, ndërsa Napoli i Massimiliano Allegrit pësoi një tjetër goditje në aventurën europiane.
Ndeshja e transmetuar drejtpërsëdrejti në Top Channel nisu me ritëm të lartë dhe vendasit kaluan në avantazh që në minutën e 11-të. Pas një krosimi në zonë, Jan Bednarek u shkëput mbi mbrojtësit kundërshtarë dhe me një goditje të saktë me kokë mposhti Alex Meret.
Napoli u përpoq të reagonte dhe në minutën e 38-të Kevin De Bruyne dërgoi topin në rrjetë, por goli u anulua për pozicion jashtë loje.
Megjithatë, këmbëngulja e miqve u shpërblye në minutën e 43-të. Rasmus Højlund provoi të mposhtte Diogo Costën, portieri portugez e ndali goditjen e parë, por topi përfundoi te Scott McTominay, i cili nuk gaboi dhe vendosi baraspeshën 1-1.
Në pjesën e dytë, Porto u rikthye më kërkuese dhe arriti të marrë sërish kontrollin e rezultatit. Në minutën e 71-të, Gabri Veiga përfitoi nga një top i marrë në zonë dhe, i vetëm përballë Meret, e dërgoi topin në rrjetë për 2-1.
Vetëm nëntë minuta më vonë, vendasit goditën sërish. Pas një goditjeje nga këndi, Jakub Kiwior u ngrit mbi mbrojtjen napolitane dhe me kokë shënoi golin e tretë, duke afruar Porton me një fitore të rëndësishme.
Drama u kompletua në minutat e fundit. Në minutën e 88-të, Rafa Martin pengoi Samu në zonë dhe gjyqtari akordoi penallti, duke e ndëshkuar gjithashtu me karton të kuq. Nga pika e bardhë u paraqit vetë Samu, i cili në minutën e 90-të vulosi rezultatin përfundimtar 4-1.
Një triumf bindës për Porton, që pas rezultateve zhgënjyese në ndeshjet e para gjen më në fund fitoren në Champions League.
Në krahun tjetër, Napoli largohet nga Portugalia me një humbje të rëndë, ndërsa skuadra e Allegrit duhet të reflektojë pas një mbrëmjeje ku mbrojtja u ndëshkua katër herë.
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