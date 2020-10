Champions League i lë radhën përballjeve në Europa League, ku marrin pjesë disa klube të mëdha duke nisur nga Milani e Arsenali. Sonte të dyja këto do të zbresin në fushë në orare të ndryshme dhe do tentojnë fitoret e dyta, për të vijuar të qetë rrugën drejt kalimit në raundin me eliminim direkt.

Veç këtyre dy ekipeve luajnë edhe Tottenham, Leicester, Napoli e Roma, si dhe gjermanët e Bayer Leverkusen që morën një fitore tenistike në ndeshjen e parë. Nuk mungojnë shqiptarët, me Marash Kumbullën, Elseid Hysajn, Enea Mihajn dhe Lirim Kastratin, që do të zbresin në fushë.

Sigurisht pa harruar edhe Xhakën, Mustafin dhe Albian Ajetin, që përfaqësojnë Zvicrën e Gjermaninë, apo Januzajn e Belgjikës. Kumbulla do të përballet me Ali Sowe, i cili më parë ka qenë pjesë e Superiores me Skënderbeun dhe tani luan me CSKA Sofia.

Napoli i Hysajt ka një sfidë delikate, në transfertë kundër Real Sociedad që ka në ekip belgun me origjinë shqiptare, Adan Januzaj. Po sonte luan edhe Peter Olayinka, mjaft i njohur në vendin tonë pas shkëlqimit me Bylisin dhe Skënderbeun.

EUROPA LEAGUE – FAZA E GRUPEVE

E enjte, më 29 tetor, ora 18:55

Milan-Sparta Prague

AEK-Leicester

Antwerp-Tottenham

CSKA Moscow-D. Zagreb

Feyenoord-Wolfsberger AC

Crvena Zvezda-Liberec

Zorya Luhansk-Braga

Gent-Hoffenheim

LASK-Ludogorets

Lille-Celtic

Qarabag-Villarreal

Sivasspor-Maccabi Tel Aviv

E enjte, më 29 tetor, ora 21:00

Arsenal-Dundalk

AS Roma-CSKA Sofia

AZ Alkmaar-Rijeka

Benfica-St. Liege

CFR Cluj-Young Boys

Granada-PAOK

Molde-Rapid Vienna

Nice-H. Beer Sheva

Omonia-PSV

Rangers-Lech Poznan

Real Sociedad-Napoli

Slavia Prague-Bayer Leverkusen

g.kosovari