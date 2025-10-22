Liga e Kampionëve ka mbyllur javën e tretë, me shumë gola të shënuar nga gjigantët europianë.
Bayern Munchen nuk tregoi mëshirë as përballë Club Brugge. Kampionët e Gjermanisë vijojnë me fitoret e bujshme, kësaj radhe duke mposhtur 4-0 ekipin belg.
Te fitorja u kthye më në fund edhe Liverpool. Pas 4 humbje radhazi në të gjitha kompeticionet, “Reds”-at arritën të triumfonin në Gjermani përballë Eintracht Frankfurt me rezultatin e thellë 5-1.
Chelsea luajti me Ajaxin, duke triumfuar në Londër gjithashtu 5-1. Në listën e golashënuesve spikatën tre adoleshentë, Guiu, Estevao dhe George.
Tottenhami ngeci në transfertën e Monacos duke barazuar pa gola, ndërsa i njëjti rezultat u regjistrua edhe në duelin Atalanta-Slavia Prague.
Në sfidën tjetër të mbrëmjes, Sporting Lisbona përmbysi Marseillen 2-1.
REZULTATET:
REAL MADRID 1-0 JUVENTUS
Bellingham 58′
BAYERN MUNICH 4-0 CLUB BRUGGE
Karl 5′, Kane 14′, Diaz 34′, N. Jackson 79′
CHELSEA 5-1 AJAX
Guiu 18′, Caicedo 27′, Enzo (P) 45′, Estevao (P) 45+6′, George 48′ / Weghorst (P) 33′
EINTRACHT FRANKFURT 1-5 LIVERPOOL
Kristensen 26′ / Ekitike 35′, Van Dijk 39′, Konate 44′, Gakpo 66′, Szoboszlai 70′
MONACO 0-0 TOTTENHAM
ATALANTA 0-0 SLAVIA PRAGUE
SPORTING 2-1 MARSEILLE
Catamo 69′, Alisson Santos 86′ / Paixao 14′
ATHLETIC BILBAO 3-1 QARABAG
Guruzeta 40′, 88′, Navarro 70′ / Andrade 1′
GALATASARAY 3-1 BODO/GLIMT
Osimhen 3′, 33′, Akgun 60′
