Sot, 30 janar, Departamenti i Drejtësisë Amerikane publikoi miliona faqe nga hetimi mbi Jeffrey Epstein, duke dhënë një pasqyrë të re mbi aktivitetet e tij dhe lidhjet me figura të njohura publike.
Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm, Todd Blanche, mbajti një konferencë për media, duke shpjeguar se çfarë u fsheh ose u redaktua: informacioni i viktimave, foto dhe video eksplicite. Megjithatë, disa viktima thanë për CNN se emrat e tyre janë parë të shfaqen të pambuluara në dokumente.
Çfarë përmbajnë dokumentet
Hetimi mbi abuzimin: Një vajzë e mitur raportoi se Epstein e abuzoi seksualisht, pavarësisht se i kishte treguar për një ngacmim të mëparshëm.
I dënuari tjetër: Bashkëvuajtësi tjetër me Epstein në qelinë e burgut i tha hetuesve se kishte lutur Epsteinin të mos vriste veten.
Financat e Maxwell: Dokumentet përfshijnë fotografi nga shtëpia e Ghislaine Maxwell në New Hampshire, llogari bankare dhe një bilanc prej 773,775 dollarësh në mars 2019.
Heshtja e Epsteinit: Gjatë një depozitimi në 2016, Epstein përdori të drejtën e tij nga Amendamenti i Pestë për të mos inkriminuar veten kur u pyet për lidhjen me ish-Presidentin Clinton ose Fondacionin Clinton.
Email-e dhe ftesa publike: Howard Lutnick, sekretar i tanishëm i tregtisë, e ftoi Epstein në një event fondacioni për Hillary Clinton në 2015-ën. Nuk dihet nëse Epstein mori pjesë.
Po ashtu Kathy Ruemmler, ish-këshilltare e Obamës, mori një udhëtim me avion të klasit të parë të paguar nga Epstein në Evropë në 2015, dhe e shprehu admirimin e saj për të.
Elon Musk nga ana tjetër koordinonte një udhëtim në ishullin karibik të Epsteinit në 2013.
Publikimi i këtyre dokumenteve sjell në dritë detaje të reja mbi hetimet, lidhjet e Epstein dhe informacionet që viktimat kishin raportuar vite më parë.
Leave a Reply