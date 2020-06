Nga Erion Braçe



Ça uji pi ti mor Lyl?! Keshtu eshte kur nuk ke qene kurre normal, nuk je normal, nuk ke bere kurre nje gje si normal, por do te dukesh si njeri normal!

Kur nuk di, kur nuk ke bere kurre pazar, kur pazarin ta ben Vera apo punetorja e shtepise, keshtu eshte, e di qe nje shishe uje kushton 1200-1500 leke per liter!

Po nuk ka faj ky edhe nje here! Boll e nxorret rrugeve mavrine duke shperfaqur me gjithe shkelqimin e vet, paditurine e tij!

E kuptoni? Nuk di hic sa kushton edhe uji qe pi!

E qe ta dini e ta dish Lylezim;

Nje shishe uje, me i shtrenjti, italian domethene, ne nje koli me 6 shishe nga 1 liter e gjysem, kushton 900 leke!

Me i shtrenjti-edhe nje here! A vec nese ti pi uje floriri, sic do thoshte Kumbari ne te tilla raste.

Pra ai bidoni me qumesht per te cilin po flisje, kushton me shume se nje bidon uje!

Kuptove!